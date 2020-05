El consejo de Adele a Meghan Markle y príncipe Harry para vivir en Los Ángeles

Meghan Markle y el príncipe Harry están ampliando su círculo de amistades ahora que finalmente se instalaron en Los Ángeles, ciudad en la que finalmente decidieron vivir tras dejar Vancouver, Canadá.

Según publicó el diario The Mirror, los duques de Sussex son muy cercanos a la cantante Adele . El medio asegura que la intérprete de Someone like you vive a tan solo cinco minutos de la casa de Meghan y Harry, y dicha cercanía habría sido el motivo para que los tres establezcan una nueva amistad.