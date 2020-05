La cuarentena de Mick Jagger: encerrado en un lujoso palacio francés

Dentro de estas instalaciones, Jagger ha permanecido activo en diversas actividades que recaudan fondos para combatir el coronavirus, como su participación junto a sus compañeros Keith Richards, Charlie Watts y Roonie Wood, de The Rolling Stones, en el concierto virtual One World Together at Home, que organizó la Organización Mundial de la Salud.

Mick Jagger en su palacio. (Instagram/Mick jagger)

El château de Fourchette, como se hace llamar la propiedad que compró en 1982 por la cantidad de 2.2 millones de euros, perteneció al ministro de finanzas de Luis XVI, el duque de Choiseul. Después, el propio Jagger lo reformó.