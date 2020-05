Con emotivo video, Verónica Castro recuerda a su mamá en el Día de las Madres

“Estoy mucho muy agradecida con mis hijos, con todos, los que nunca me han dado un dolor de cabeza, todos han estudiado y han salido adelante. Estoy muy orgullosa de ellos”, se puede escuchar decir a Doña Socorro al inicio de su mensaje.

La también madre del productor José Alberto ‘El Güero’ Castro expresó el gran amor que sentía por sus hijos, además de manifestar lo agradecida que estaba de tenerlos a su lado. “Ese agradecimiento no lo puedo pagar con ninguna otra cosa más que tenerlos en mi corazón, en mi pensamiento. A mi Padre yo le doy muchas gracias todos los días, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del perpetuo socorro… les pido mucho por mis hijos, que me los cuiden y me los protejan”, finalizó.

Junto al emotivo video, Verónica compartió un mensaje en el que agradeció a todas aquellas personas que le han enviado sus condolencias y mensajes de apoyo, en medio del difícil momento que enfrenta toda su familia, además, no perdió la oportunidad para felicitar a todas las mamás en su día: “Mami. Gracias a todos. Feliz día de las madres”, escribió como descripción para su video.