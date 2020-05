Bárbara Coppel, una mamá y mujer de familia

¿Por qué Sevilla después de París?

Porque Alejandro está entrenando rejoneo y a mi no me dicen dos veces de mudarme a España. Yo soy muy feliz acá y quiero que mis hijos vivan una esencia cultural como esta a la que siento tan cerca. Alejandro vivió 20 años aquí y para él es su casa más que ningún otro lugar del mundo. Yo amo caminar a todos lados, me siento en forma tan solo de caminar y caminar, a pesar de comer tanto pan y grasas.

¿Cómo le hiciste para recuperar cuerpazo? ¿Cuál es tu rutina?

¡Muchas gracias! Pilates y bici tres veces a la semana y ayuno intermitente un par de días a la semana. Me gusta comer sano y rico, como de todo; papitas con chile y todo eso que me encanta, pero no lo hago muy seguido. No como entre comidas, en gran parte porque los niños me tienen extra ocupada y siento que eso ayuda.

Bárbara Coppel (Cortesía)

Todavía son pequeños pero ¿cómo vas a bordar con ellos el tema de la violencia, el feminismo y el matrimonio igualitario?, por ejemplo.

Con mi ejemplo y amor. Trataré de que no le tengan miedo a nada, que sean libres y felices, respetuosos con los demás y consigo mismos.

Como mamá, ¿cómo manejas el tema de la diversidad sexual y qué harías como madre si alguno de tus hijos te plantea el hecho de que es homosexual?

Para mí es absurdo pensar que es raro o mal visto ese tema. El amor es el amor, no importa el envoltorio en el que venga. Los seres humanos nacemos libres y si uno de mis hijos me lo plantea, cayó en blandito porque lo voy a comprender, apoyar y ayudar a que sea aún más feliz. Alejandro piensa igual. Que sean felices, no importa más nada