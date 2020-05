Brian May, guitarrista de Queen, fue hospitalizado (pero no por lo que crees)

"¡Un golpe de realidad para mí! No, el virus aún no me ha atrapado, gracias a Dios. Espero que todos se mantengan a salvo. La decisión de relajar los controles no hace que el peligro desaparezca repentinamente ¿Pero yo? Sí, he estado en silencio, ¿la razón?, además de estirarme demasiado y sentirme acosado por tantas demandas…

“Me las arreglé para romper mi Gluteus Maximus en pedazos, en un momento muy entusiasta de jardinería. Entonces, de repente me encuentro en un hospital para que me escaneen y vean cuánto daño me hice realmente. Fue 'un trabajo completo'. Esto fue hace un par de días", explicó May.

El guitarrista de Queen compartió que durante algún tiempo "no podré caminar o dormir sin mucha ayuda porque el dolor es incesante. Entonces, amigos… necesito 'desaparecer', descansar un poco en casa. Por favor, no me envíen su simpatía, sólo necesito un poco de silencio curativo. Volveré, pero necesito el descanso completo ¿De acuerdo?".