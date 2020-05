Que siempre no es el papá biológico, juez rechaza paternidad de Julio Iglesias

El abogado sostiene que no aplica el alegato de que este caso ya fue juzgado: la primera que emitió una demanda de paternidad fue María Edite Santos, mamá de Javier. A pesar de que ganó una primera instancia, al final el caso fue desestimado y se le dio la razón a Julio Iglesias.

Ahora es Javier quien emitió una nueva demanda de paternidad, por lo que asegura su abogado, no es posible que se considere una cosa juzgada, pues según él es un nuevo caso.

El abogado Fernando Osuna declaró que llevarán esto hasta las últimas consecuencias. “Son dos temas diferentes y, por lo tanto, no consideramos que sea ya una demanda juzgada. Seguiremos hasta el final. Vamos a recurrir esta sentencia que no ha valorado varias pruebas y no ha tenido en cuenta el hecho de que Julio Iglesias no haya querido presentarse en los requerimientos de la justicia para hacerse la prueba de paternidad. Hay ya demasiados precedentes en en este sentido. Resulta inexplicable esa decisión. Javier está triste pero tiene claro que la verdad triunfará”, dijo Osuna al sitio Vanitatis: El confidencial .

El primer paso será interponer un recurso a la sentencia. “Y si es necesario llegaremos al Tribunal de Estrasburgo. El derecho debe ajustarse a la realidad y la realidad que hay es que, desde hace cuarenta años, hay una paternidad no asumida”, añadió.