El refugio secreto donde Alejandro Fernández pasa la cuarentena con sus hijos

Alejandro les dio instrucciones precisas para que no releven en sus redes sociales su ubicación exacta; sin embargo, Camila confirmó, al menos a Quién que se encuentran en México. A pregunta expresa, la cantante contestó: “Sí, estamos en un refugio que mi papá no nos deja decir dónde estamos, pero sí, estamos en México. No en México la ciudad, sino México (el país)”.



Sobre la instrucción que les dio su papá de no confesar en qué parte se encuentran, la cantante aseguró que eso les resultaría casi imposible, en vista de que "no hay nada cerca" para poder orientarse.

"No nos dejan decir ni dónde estamos", confesó entre risas durante la conversación que tuvo con el programa El Gordo y la Flaca.

Lo que sí Por su parte, Alejandro no ha dejado de compartir fotos en Instagram desde ese paraíso tomando el sol o entrenando en el gimnasio, y allí celebró también hace un par de semanas su 50 cumpleaños rodeado de los suyos.