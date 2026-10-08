¿Por qué Anne Carson ganó el Nobel de Literatura 2026?

La Academia Sueca destacó a Carson por una obra “audaz e inventiva” que mantiene un diálogo constante con la tradición clásica mientras crea nuevas formas para la literatura contemporánea. El jurado subrayó su capacidad para desafiar las categorías convencionales y construir textos que mezclan poesía, prosa, traducción, ensayo y performance.

Su reconocimiento confirma una tendencia reciente del Nobel: premiar autores que expanden los límites del lenguaje y de los géneros literarios tradicionales, apostando por propuestas formales innovadoras y de fuerte influencia internacional.

Ilustración de la escritora Anne Carson, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026. (Niklas Elmehed /cortesía Nobel Prize Outreach.)

¿Quién es Anne Carson?

Nacida en Toronto, Canadá, en 1950, Anne Carson es una de las escritoras más singulares de las últimas décadas. Su formación como especialista en literatura clásica griega ha marcado profundamente su obra, que suele recuperar personajes, mitos y textos de la Antigüedad para reinterpretarlos desde una mirada contemporánea.

A lo largo de su carrera ha sido poeta, ensayista, traductora y profesora universitaria. Su trabajo ha influido tanto en la literatura como en las artes escénicas, la crítica cultural y la traducción, convirtiéndola en una figura de culto para lectores, académicos y escritores de todo el mundo.

