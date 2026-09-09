La Bruja de Texcoco toma Nueva York: música, poesía y disidencia junto a Abraham Cruzvillegas

La visión de Abraham Cruzvillegas sobre la artista mexicana

Para Cruzvillegas, el trabajo de La Bruja de Texcoco representa una forma de conectar distintas temporalidades culturales. “Revela voces antiguas entrelazadas con otras nuevas, con percepciones más precisas de las necesidades específicas del siglo XXI. No sólo en términos de política de género, sino también en lo que se refiere al futuro de la música como ámbito de producción de conocimiento, placer y deseo”, señala el artista.

La reflexión destaca cómo la propuesta musical de La Bruja no sólo aborda cuestiones relacionadas con la diversidad y las identidades de género, sino también nuevas formas de entender la música como un espacio de producción de conocimiento, placer y deseo.

Desde una perspectiva que abraza la transfeminidad y la diversidad, La Bruja de Texcoco, incorpora elementos del son mexicano, la música ranchera, los cantos de inspiración prehispánica y otras expresiones populares. (Cortesía / Instagram. )

Tradición mexicana y nuevas identidades en el siglo XXI

Uno de los aspectos más relevantes de esta colaboración es la manera en que articula pasado y futuro. La música tradicional mexicana aparece aquí no como una pieza de museo, sino como una herramienta para pensar el presente.

Las canciones de La Bruja de Texcoco recuperan historias, símbolos y sonidos ancestrales, al mismo tiempo que incorporan perspectivas contemporáneas sobre comunidad, diversidad e identidad. La lectura poética de Cruzvillegas amplifica ese diálogo, convirtiendo la presentación en una reflexión sobre las transformaciones culturales que atraviesan a México y a sus diásporas.

México llega a Nueva York a través del arte y la música

La presencia conjunta de Abraham Cruzvillegas y La Bruja de Texcoco en Nueva York también confirma el creciente interés internacional por las expresiones culturales mexicanas que desafían categorías tradicionales.

Lejos de los estereotipos, ambos artistas representan una generación de creadores que entienden la cultura como un territorio en constante construcción. Su encuentro en una de las capitales culturales del mundo funciona como una ventana hacia las múltiples formas en que México está redefiniendo su identidad artística en el siglo XXI.