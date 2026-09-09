La escena cultural mexicana llega a Nueva York con una colaboración singular entre el artista contemporáneo Abraham Cruzvillegas y la cantante y compositora La Bruja de Texcoco. La presentación reúne poesía, música y performance en un encuentro que tendrá lugar este 9 de septiembre en la ciudad estadounidense, donde Cruzvillegas leerá algunos de sus poemas mientras La Bruja interpretará canciones inspiradas en ritmos tradicionales mexicanos acompañada de su arpa. El proyecto busca tender puentes entre herencia y contemporaneidad, explorando nuevas formas de identidad, conocimiento y expresión artística desde una mirada profundamente ligada a la cultura mexicana del siglo XXI.
La Bruja de Texcoco toma Nueva York: música, poesía y disidencia junto a Abraham Cruzvillegas
La escena cultural mexicana llega a Nueva York con una colaboración singular entre el artista contemporáneo Abraham Cruzvillegas y la cantante y compositora La Bruja de Texcoco. La presentación reúne poesía, música y performance en un encuentro que tendrá lugar este 9 de septiembre en la ciudad estadounidense, donde Cruzvillegas leerá algunos de sus poemas mientras La Bruja interpretará canciones inspiradas en ritmos tradicionales mexicanos acompañada de su arpa. El proyecto busca tender puentes entre herencia y contemporaneidad, explorando nuevas formas de identidad, conocimiento y expresión artística desde una mirada profundamente ligada a la cultura mexicana del siglo XXI.
Abraham Cruzvillegas y La Bruja de Texcoco: un diálogo entre poesía y música
La propuesta reúne dos voces fundamentales de la creación contemporánea mexicana. Por un lado, Abraham Cruzvillegas, reconocido internacionalmente por una práctica artística que cruza la escultura, la instalación, el dibujo y la escritura. Por otro, La Bruja de Texcoco, una de las artistas más originales y poderosas de la escena musical mexicana actual.
El encuentro propone una conversación artística en la que la palabra y el sonido se complementan. Mientras Cruzvillegas comparte una selección de poemas, La Bruja responde desde la música, creando una experiencia que trasciende el formato tradicional del concierto o la lectura literaria.
¿Quién es La Bruja de Texcoco?
La Bruja de Texcoco se ha consolidado como una figura imprescindible dentro de la nueva música mexicana. Su trabajo recupera sonidos de raíz para transformarlos en una propuesta contemporánea donde convergen tradición, experimentación e identidad.
Desde una perspectiva que abraza la transfeminidad y la diversidad, la artista incorpora elementos del son mexicano, la música ranchera, los cantos de inspiración prehispánica y otras expresiones populares. El resultado es un lenguaje propio que reivindica el folclor como un espacio vivo, capaz de dialogar con las inquietudes del presente.
La visión de Abraham Cruzvillegas sobre la artista mexicana
Para Cruzvillegas, el trabajo de La Bruja de Texcoco representa una forma de conectar distintas temporalidades culturales. “Revela voces antiguas entrelazadas con otras nuevas, con percepciones más precisas de las necesidades específicas del siglo XXI. No sólo en términos de política de género, sino también en lo que se refiere al futuro de la música como ámbito de producción de conocimiento, placer y deseo”, señala el artista.
La reflexión destaca cómo la propuesta musical de La Bruja no sólo aborda cuestiones relacionadas con la diversidad y las identidades de género, sino también nuevas formas de entender la música como un espacio de producción de conocimiento, placer y deseo.
Tradición mexicana y nuevas identidades en el siglo XXI
Uno de los aspectos más relevantes de esta colaboración es la manera en que articula pasado y futuro. La música tradicional mexicana aparece aquí no como una pieza de museo, sino como una herramienta para pensar el presente.
Las canciones de La Bruja de Texcoco recuperan historias, símbolos y sonidos ancestrales, al mismo tiempo que incorporan perspectivas contemporáneas sobre comunidad, diversidad e identidad. La lectura poética de Cruzvillegas amplifica ese diálogo, convirtiendo la presentación en una reflexión sobre las transformaciones culturales que atraviesan a México y a sus diásporas.
México llega a Nueva York a través del arte y la música
La presencia conjunta de Abraham Cruzvillegas y La Bruja de Texcoco en Nueva York también confirma el creciente interés internacional por las expresiones culturales mexicanas que desafían categorías tradicionales.
Lejos de los estereotipos, ambos artistas representan una generación de creadores que entienden la cultura como un territorio en constante construcción. Su encuentro en una de las capitales culturales del mundo funciona como una ventana hacia las múltiples formas en que México está redefiniendo su identidad artística en el siglo XXI.