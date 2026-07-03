Fernando Eimbcke: “Las películas deciden cuándo quieren ser hechas”

Moscas, su quinto largometraje, parte de esa premisa. Olga, una mujer encerrada detrás de una coraza construida por la pérdida, se cruza con un niño que necesita exactamente aquello que ella teme ofrecer: afecto. Es un encuentro improbable que termina por convertirse en una historia sobre la amistad y la posibilidad de volver a confiar.

Fotograma de la cinta Moscas. (Cortesía Mubi. )

Mientras habla, los aviones interrumpen constantemente la conversación. Él se ríe. Durante el rodaje sucedía igual: “Viene avión, corte. Ya pasó el avión, seguimos”. La anécdota termina convirtiéndose en una metáfora perfecta de su cine. Hay planes rigurosos, horarios imposibles y apenas cinco horas diarias para filmar con un niño. Siempre hay que dejar una puerta abierta para lo inesperado. “Nuestro mantra era hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos.”

Eimbcke confiesa que no pertenece a esa clase de directores que imaginan una película completa antes de filmarla. Su escritura es casi minimalista: “Juan camina. Punto. Juan toma un café. Punto”. La película aparece después. “No tengo mucha imaginación para escribir guiones. Voy construyendo la película en la locación, conociendo a la gente y estando abierto al azar”.

Fernando Eimbcke, cineasta. (Jonathan Saldaña. )

Quizá por eso sus personajes parecen personas encontradas en la calle más que figuras de ficción. La mirada proviene de un ejercicio que aprendió con la escritora Paula Markovitch: salir a observar desconocidos e imaginar sus historias.

También la infancia ocupa un lugar central en su filmografía, aunque nunca desde la idealización. Para él, los adolescentes son personajes dramáticos porque “adolecen de algo”, pero trabajar con un niño le obligó a descubrir un lenguaje distinto.

