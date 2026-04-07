De la élite cultural al silencio: la vida radical de Vanesa Fernández, hoy Sor Stella Maris

En un par de momentos durante la conversación, la cofia y el velo se mueven y dejan al descubierto un poco más su cabello. Ante ese gesto es inevitable pensar en sus fotografías antes de su etapa monástica, en eventos de arte, en conferencias junto al empresario Jorge Vergara, o en vuelos privados acompañada de celebridades y personalidades del mundo del cine. Antes de la ermita, hubo ruido.

Durante finales de los noventa y principios de los dos mil, su nombre circulaba en un circuito muy específico: el de la vanguardia internacional. No como artista, sino como una figura que operaba desde otro lugar —más invisible, pero igual de decisivo—: la edición.

Fundó la revista y el sello editorial Celeste que, durante algunos años, fue un punto de encuentro improbable entre artistas, fotógrafos, escritores y cineastas que no necesariamente cabían en los formatos tradicionales. Por sus páginas pasaron nombres como Christian Jankowski, Wolfgang Tillmans, Jurgen Teller o Richard Kern. Gente que, en ese momento, estaba definiendo una estética global.

En breve se mudará a España, a un monasterio de Armenteira en Galicia. (Cortesía)

Para sostener esa libertad necesitaba estructura. La encontró en una alianza inesperada: Jorge Vergara, quien se convirtió —en sus palabras— en “el más grande cómplice”. Con él construyó una editorial que funcionaba en dos velocidades: por un lado, los proyectos comerciales (revistas para Omnilife, publicaciones para el equipo de fútbol las Chivas); por otro, el laboratorio creativo donde todo era posible.

Las revistas no circulaban solo en México: estaban en París, Nueva York, Japón, en Corea; en lugares como la concept store parisina Colette, donde lo que se vendía no era solo un objeto, sino una forma de entender el presente. “Éramos un grupo de gente pensando… haciendo tonterías.” La frase suena ligera, pero describe algo más preciso: una comunidad que estaba construyendo lenguaje.

En ese ecosistema, las anécdotas fueron el tejido mismo de la época. Un vuelo a Cannes en el avión privado de Vergara, por ejemplo, donde coincidieron Guillermo del Toro y Sean Penn. En medio de esa mezcla improbable, ella detectó algo más valioso que cualquier conversación: un cuaderno que Del Toro lo llevaba a todos lados. Forrado en piel, lleno de dibujos, esquemas, ideas. Un archivo portátil de su imaginación. Le pidió publicarlo. Él dudó. No quiso soltarlo. Terminó accediendo a escanearlo. Una semana después, lo perdió en un taxi. “Le salvé sus dibujos a Guillermo del Toro”, dice.

Rusia. Otras escenas. Un viaje que empieza en el calor de Ixtapa y termina en la nieve de Moscú. De ahí, un vuelo más hacia Beslán, con el rumor de que terroristas chechenos podrían derribar el avión. “Me pasé cuatro horas viendo por la ventana.” Al llegar, sin traductor propio, queda a merced de la presentación de Vergara. Él decide introducirla como “catadora de alcoholes”. Beslán produce gran parte del vodka ruso. El resultado: una comida entera intentando no beber mientras todos insisten en que pruebe. De ese nivel era la relación de Jorge Vergara con Vanesa Fernández.

En paralelo a ese vértigo, había otra dimensión más silenciosa pero igual de influyente: la docencia. Daba clases de historia del arte contemporáneo. Entre sus alumnas estaba Zélika García, quien años después le ofrecería uno de los puestos más relevantes del ecosistema artístico en México: la dirección creativa de la feria.

La respuesta llegó tarde, pero fue clara. “Me voy de monja.”

El mundo del arte para Vanesa antes de Sor Stella era un ecosistema natural. Estudió arte de posguerra y contemporáneo en el Sotheby’s Institute en la University Of Manchester de Londres, se unió al Patronato de Arte Contemporáneo y en 2014 se convirtió en la primera representante mexicana de Frize, la importante feria de arte contemporáneo que surgió en Londres.

Cuando comenzó su vida monástica pensó que dejaba todo esto atrás. “Yo sí renuncié a él. Pero no se ha roto porque al final pues me siguen buscando. Artistas, amigos, colegas empezaron a visitarla. Mario García Torres, Soumaya Slim, el propio Christian Jankowski, coleccionistas, pensadores.

En esta etapa en Monterrey, Sor Stella Maris abrió un espacio de comunicación en redes sociales. Junto al sacerdote franciscano Fray Salvador Zamora conversan y analizan problemáticas de la sociedad desde el enfoque religioso.

(Pacenote.)

Incluso sus proyectos religiosos se tocaron por ese pasado. Cuando hubo que imaginar un monasterio en Alemania, invitó a Tatiana Bilbao a diseñarlo. A su vez, Bilbao sumó a Gonzalo Lebrija. Hubo conversaciones con artistas, filósofos, galeristas. La vida contemplativa no canceló la otra. La reconfiguró.

Sor Stella Maris vivió los últimos ocho años en Alemania. Sin embargo ese apostolado terminó. Ahora se encuentra en Monterrey, la ciudad de su familia y de su infancia. Pero esta parada es transicional. En breve se mudará a España, a un monasterio de Armenteira en Galicia.

Dejar atrás su vida en Alemania ha sido un “golpe dramático” para ella. Extraña a sus amigos monjes, los cantos gregorianos y la vida que ya había construido ahí. “He vivido mil veces que la situación en la que estoy me sobrepasa. Sé que en un año lo voy a ver en retrospectiva como una tontería”. Pero ahora mismo no lo es, se nota en su cambio de semblante al hablar de ello. Como persona con fe específica encuentra ahí el refrendo necesario para su siguiente etapa. “Dios te permite eso, te da una diferente perspectiva sobre los retos en la vida, porque lo que me hace ver es que tengo que profundizar más en mi relación con él. No me desaliento”, finaliza.