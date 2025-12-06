Más allá del Museo Guggenheim: otras obras emblemáticas del arquitecto Frank Gehry

El Biomuseo en Panamá, 2014

El Biomuseo, situado a la entrada del Canal de Panamá en el océano Pacífico, es la primera y única obra de Frank Gehry en Latinoamérica.

Según el portal del museo, el edificio fue diseñado para contar la historia de cómo el istmo de Panamá surgió del mar, uniendo dos continentes, separando un gran océano en dos y cambiando la biodiversidad del planeta para siempre.

Gehry usó colores vibrantes y formas irregulares para reflejar la diversidad natural del país centroamericano. El edificio cuenta con un atrio público al aire libre cubierto por coloridos toldos metálicos.

"Casa Danzante" en Praga, 1996

Fruto de la colaboración entre Frank Gehry y el arquitecto checo Vlado Milunić, la Casa Danzante de Praga está compuesta por dos torres angulares, una de ellas de cristal, pegada a la segunda, de hormigón y coronada por una cúpula.

Encargado por el presidente checo Vaclav Havel para crear un centro cultural en este lugar destruido por una bomba, Milunić contó con la colaboración de Gehry cuando el banco ING se convirtió en patrocinador.

Con un presupuesto casi ilimitado para construir oficinas en este espacio relativamente reducido (491 metros cuadrados), los arquitectos imaginaron el conjunto como una pareja bailando y lo bautizaron como "Ginger y Fred", en homenaje a los míticos bailarines estadounidenses.

La obra, inaugurada en 1996, se ha convertido en una atracción turística bajo el nombre de "Casa Danzante".