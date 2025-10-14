Es innegable que algunas de las celebs más famosas son conocidas por sus papeles en Disney Channel dándole vida a muchos de nuestros personajes favoritos de la infancia, y aunque muchos siguen siendo parte de los headlines, otros se fueron por caminos distintos. No podemos evitar preguntarnos ¿dónde están ahora algunos de esos Disney kids que veíamos todo el tiempo en la TV?
¿Qué pasó con los Disney kids que crecimos viendo? Esto es lo que hacen hoy
Brenda Song
Brenda Song siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Crecimos viéndola brillar como la icónica London Tipton en Zack y Cody: Gemelos a bordo, y en pelis inolvidables como Atrapado en los suburbios y Wendy Wu: La Chica Kung Fu, que la convirtieron en una de las estrellas más queridas de Disney Channel en los 2000.
Podría parecer que después de Disney, Brenda decidió dejar el spotlight, pero en realidad empezó un nuevo capítulo de su carrera al dejar atrás a etiqueta de “Disney kid” con roles en películas como The Social Network y The Last Showgirl y series como New Girl, Pure Genius y Station 19.
En 2017, nos sorprendió a todos al revelar quién era su nueva pareja: una de las estrellas más emblemáticas de los 90, Macaulay Culkin. Hoy, están casados, tienen dos hijos y disfrutan de una vida tranquila.
Ahora, Brenda está de regreso en la pantalla con Running Point, una serie de comedia protagonizada por Kate Hudson, demostrando que su camino como actriz no ha terminado.
Peyton List
Todos recordamos a Peyton List como Emma Ross en Jessie y Bunk’d, pero la actriz no se quedó solo en el mundo de Disney. Nos ha dado personajes tan distintos que su versatilidad como actriz la hace brillar en series como Cobra Kai y School Spirits, mostrándonos de lo que verdaderamente es capaz.
Fuera de la pantalla, Peyton está en una relación con Jacob Bertrand, su coestrella en Cobra Kai, y hacen una de las parejas más cute del momento.
Jake T. Austin
Max Russo, interpretado por Jake T. Austin, fue uno de los personajes más icónicos del universo de Disney Channel, quien nos hizo morir de risa con sus bromas y travesuras en Los Hechiceros de Waverly Place. También le dio voz a personajes inolvidables como Diego, el primo de Dora, en Dora la Exploradora.
Después de Disney, el actor fue todo un éxito en la serie The Fosters y hasta participó en Dancing with the Stars. Jake ha dicho públicamente que ser actor desde chiquito lo hizo sentir como si se estuviera perdiendo a sí mismo al crecer, es por eso que a lo largo de los años ha tomado varios descansos de la actuación.
En 2024, protagonizó dos películas: Draft State y Killing for Extra Credit. Y aunque muchos esperaban verlo en el reboot de Los Hechizeros de Waverly Place, el actor decidió no participar.
Corbin Bleu
Desde High School Musical y Jump In!, Corbin Bleu nos ha demostrado que lo suyo, además de actuar y cantar, siempre fue el baile. Después de sus días como uno de los Disney kids más queridos, no dejó atrás su carrera como artista y continuó en el teatro musical y la televisión.
Ha brillado en Broadway en obras como In the Heights y Kiss Me, Kate, y en 2022 nos llenó de nostalgia verlo en High School Musical: The Musical: The Series. Corbin es el ejemplo de que el talento no tiene límites y él es la prueba de eso.
Mitchel Musso
Mitchel Musso fue un actor súper ligado a Disney en los 2000, le dio vida a Oliver Oken en Hannah Montana, fue la voz de Jeremy en Phineas y Ferb y protagonizó en la serie de Par de Reyes. Después, se enfocó más en la música lanzando un álbum en 2009 pero con los años se fue alejando por completo del spotlight.
El comeback de Mitchel fue totalmente diferente de lo que esperábamos. En 2023, el actor apareció en headlines por todo el internet tras ser arrestado en Texas por robar una bolsa de papas mientras estaba borracho.
Olivia Holt
Olivia Holt conquistó Disney Channel en series como Kim Crawford en Kickin’ It y Lindy Watson en I Didn’t Do It, además de protagonizar en la película Girl vs. Monster. Además de enfocarse en la actuación, Olivia empezó su carrera como cantante y lanzó un EP en 2016.
Después de Disney, protagonizó series como Cloak & Dagger y Cruel Summer, y desde entonces no ha parado, dejando claro que actuar es lo que más le apasiona.