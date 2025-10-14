¿Qué pasó con los Disney kids que crecimos viendo? Esto es lo que hacen hoy

Disney kids que quizá olvidaste y que hacen hoy

Brenda Song

Brenda Song siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Crecimos viéndola brillar como la icónica London Tipton en Zack y Cody: Gemelos a bordo, y en pelis inolvidables como Atrapado en los suburbios y Wendy Wu: La Chica Kung Fu, que la convirtieron en una de las estrellas más queridas de Disney Channel en los 2000.

Podría parecer que después de Disney, Brenda decidió dejar el spotlight, pero en realidad empezó un nuevo capítulo de su carrera al dejar atrás a etiqueta de “Disney kid” con roles en películas como The Social Network y The Last Showgirl y series como New Girl, Pure Genius y Station 19.

En 2017, nos sorprendió a todos al revelar quién era su nueva pareja: una de las estrellas más emblemáticas de los 90, Macaulay Culkin. Hoy, están casados, tienen dos hijos y disfrutan de una vida tranquila.

Ahora, Brenda está de regreso en la pantalla con Running Point, una serie de comedia protagonizada por Kate Hudson, demostrando que su camino como actriz no ha terminado.

Peyton List

Todos recordamos a Peyton List como Emma Ross en Jessie y Bunk’d, pero la actriz no se quedó solo en el mundo de Disney. Nos ha dado personajes tan distintos que su versatilidad como actriz la hace brillar en series como Cobra Kai y School Spirits, mostrándonos de lo que verdaderamente es capaz.

Fuera de la pantalla, Peyton está en una relación con Jacob Bertrand, su coestrella en Cobra Kai, y hacen una de las parejas más cute del momento.

Jake T. Austin

Jake T. Austin (IMDb)

Max Russo, interpretado por Jake T. Austin, fue uno de los personajes más icónicos del universo de Disney Channel, quien nos hizo morir de risa con sus bromas y travesuras en Los Hechiceros de Waverly Place. También le dio voz a personajes inolvidables como Diego, el primo de Dora, en Dora la Exploradora.

Después de Disney, el actor fue todo un éxito en la serie The Fosters y hasta participó en Dancing with the Stars. Jake ha dicho públicamente que ser actor desde chiquito lo hizo sentir como si se estuviera perdiendo a sí mismo al crecer, es por eso que a lo largo de los años ha tomado varios descansos de la actuación.

En 2024, protagonizó dos películas: Draft State y Killing for Extra Credit. Y aunque muchos esperaban verlo en el reboot de Los Hechizeros de Waverly Place, el actor decidió no participar.