Todo lo que tienes que saber sobre el Abierto de Diseño 2025

Abierto de Diseño 2025: todo lo que tienes que saber

El concepto de este año para el abierto de diseño es Maleza, diseño en resistencia. Se trata de un recordatorio sobre cómo nace la vida que insiste, surgiendo en los lugares donde parece casi imposible florecer, en los márgenes y se mete por las grietas del concreto. Bajo la curaduría de Taina Campos y Andrea Soler (de Diseña Colectiva) de la mano con Mara Soler y Daniela Villanueva (de Flaminguettes), nos ofrecen una oportunidad única para vivir lo mejor del arte, arquitectura, comunicación visual, espacio público, sostenibilidad y mobiliario.

Flaminguettes, el dúo conformado por Mara Soler y Daniela Villanueva, parte de la curaduría de esta novena edición de El Abierto. (Instagram @abiertocdmx)

Sedes del Abierto de Diseño 2025

Dentro de las 11 sedes, las más destacadas son Centro de Cultura Digital, Papalote Museo del Niño, Museo Tamayo, Cineteca Nacional Chapultepec, Casa del Lago UNAM y Lago Algo.

La expo se divide en cuatro “parcelas”, donde cada una funciona como un ecosistema que en conjunto reflejan la fuerza del diseño en resistencia:

Fertilidad (Centro Cultural Digital): Una mirada colectiva y sensible sobre las maternidades, sus retos e imaginarios.

Brotes (Papalote Museo del Niño): Un laboratorio de diseño donde los niños imaginan y construyen con piezas de diseñadores mexicanos contemporáneos.

Ecosistemas (Lago Algo): Instalación que transforma el paisaje con tierra y maleza para imaginar desde la sostenibilidad.