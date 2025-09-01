Amin Maalouf gana el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025

Un reconocimiento al humanismo literario

En su veredicto, los jueces subrayaron que la obra de Maalouf “tiene un lugar esencial en la literatura contemporánea porque explora con gran lucidez las fracturas y los mestizajes del mundo moderno”. La académica Carmen Alemany Bay, portavoz del jurado, destacó que sus novelas y ensayos exploran la memoria, el exilio y las identidades múltiples, rechazando la cerrazón nacionalista o religiosa .

El premio, dotado con 150 mil dólares, recibió este año 63 candidaturas provenientes de 18 países y seis lenguas: española, francesa, italiana, portuguesa, gallega y catalana.

Amin Maalouf ganó el premio Príncipe de Asturias den 2010. (Pool/Getty Images)

¿Quién es Amin Maalouf?

Maalouf es considerado una de las figuras centrales de las letras francesas actuales. Desde 2011 ocupa un lugar en la Academia Francesa y su obra ha sido traducida a más de cuarenta idiomas. Ha cultivado la novela, el ensayo y el periodismo, siempre con un enfoque en el diálogo intercultural y la reflexión sobre la historia y el presente.

Entre sus títulos más reconocidos destacan León el Africano, Samarcanda, Los jardines de luz, Orígenes, Identidades asesinas y El naufragio de las civilizaciones. Ha recibido premios de gran prestigio como el Premio Goncourt y el Premio Príncipe de Asturias.

