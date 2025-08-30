Sebastian Gamba, contar la historia de “El monstruo de mil caras”

Gamba recuerda que el proyecto no surgió de la nada. Desde hace más de veinte años, junto al director y la compañía Ánima Films, ha documentado episodios complejos de la historia mexicana. “La figura de Maciel siempre volvía —explica—. Al principio parecía un Doctor Jekyll y Mr. Hyde, pero con el tiempo entendimos que era un monstruo de mil caras: el abusador, el hombre que construyó un imperio financiero irregular, el adicto, el manipulador que incluso llevó dobles vidas como padre de familia. Todo estaba ahí”.

Marcial Maciel: El Lobo de Dios. (Cortesía HBO Max. )

Con esa convicción nació la serie, un recorrido de cuatro episodios que no se conforma con reconstruir hechos: busca exponer cómo funcionaron las redes de encubrimiento que sostuvieron al fundador de los Legionarios de Cristo durante décadas. La producción reúne testimonios inéditos y la voz de especialistas como Carmen Aristegui, Jason Berry y Emiliano Ruiz Parra, en un ejercicio que combina periodismo, sensibilidad y memoria colectiva.

Este documental también es un espacio para quienes se atrevieron a denunciar. Hombres que en su juventud fueron seminaristas y que cargaron con el silencio impuesto por el llamado “cuarto voto”, aquel que prohibía cuestionar al fundador. “Ellos han librado una lucha casi quijotesca durante más de treinta años —dice Gamba—. La serie permite entender no solo su dolor, sino también los mecanismos de control psicológico que Maciel ejercía sobre ellos”.

Fotograma de la serie Marcial Maciel: El Lobo de Dios. (Cortesía HBO Max. )

Historias como la de José Barba o Juan José Vaca, que pasaron de ser protegidos a prisioneros emocionales dentro de la Legión, se narran con tiempo y profundidad. La intención, en palabras del productor, no es solo denunciar, sino invitar a la reflexión: “No podemos evitar que este tipo de historias vuelvan a suceder, pero sí podemos generar conciencia para que no queden en la impunidad”.

