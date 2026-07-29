Karen Kachanov, un favorito para ganar el ATC

Como muchos jugadores que visitan México, Khachanov no tardó en probar uno de los platillos más emblemáticos del país. Cuando le preguntamos qué fue lo primero que comió al llegar, respondió sin dudarlo: tacos. Y para describir a México con un solo emoji eligió una cara sonriente, una respuesta sencilla que refleja la buena energía con la que vive esta semana de competencia.

Hoy Kachanov juega su primer partido en Los Cabos (Cortesía)

A diferencia de otros jugadores que presumen llegar siempre con tiempo, el ruso fue completamente honesto sobre sus hábitos. Entre llegar temprano o al último, admite que normalmente es el último en llegar. Una confesión que provocó algunas risas durante la conversación.

Sin embargo, cuando se trata de competir, tiene rituales muy claros. Después de ganar un partido, lo primero que hace es persignarse y agradecer tanto por el resultado como por el apoyo del público. Un gesto que refleja la importancia que tienen la fe y la gratitud en su carrera profesional.