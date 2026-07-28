El tenista mexicano Rodrigo Pacheco ya llegó al Abierto de Los Cabos

El mexicano está viviendo un momento muy especial en su carrera y, aunque pasa gran parte del año viajando, tiene claro qué es lo primero que busca al regresar a casa: un buen ceviche. Cuando le pedimos describir a México con un emoji, eligió el del vaquerito, una respuesta que refleja perfectamente el orgullo y el cariño que siente por su país.

Rodri es uno de los tenistas mexicanos favoritos (Cortesía)

A diferencia de muchos deportistas obsesionados con la puntualidad, Rodrigo admite que suele llegar tarde. Sin embargo, hay algo que nunca olvida después de una victoria: llamar a sus papás.

Entre una raqueta nueva y unos tenis nuevos, se queda con los segundos. Y aunque muchos podrían pensar que un atleta profesional tiene un apetito enorme, confesó que una de las cosas que más suele asumir la gente sobre él y que no es cierta es que come muchísimo.