Conoce a Denis Shapovalov, el ganador del ATC 2025 que regresa para la revancha

El canadiense ya conoce bien las altas temperaturas que suelen acompañar los torneos en México. Por eso, cuando le pedimos describir al país con un emoji, eligió el sol sin dudarlo. Y para recuperarse del viaje, nos contó que lo primero que comió al llegar fue un burrito.

Denis Shapovalov en el ATC 2025 (Selene Alaide)

Shapovalov también se considera una persona puntual. Entre llegar temprano o al último, asegura que siempre prefiere llegar con tiempo. Y después de una victoria, hay una tradición que nunca falla: celebrar con su equipo, las personas que lo acompañan semana tras semana alrededor del mundo.

Pero más allá de lo que sucede en la cancha, también aprovechamos para preguntarle sobre algunas percepciones que existen sobre él. "Muchas personas creen que soy arrogante, y creo que viene de que tengo mucha confianza en mí mismo".