Desde su colección de cartas Pokémon hasta las canciones que escucha en secreto, platicamos con el campeón del ATC 2025 Denis Shapovalov sobre algunos detalles de su vida dentro y fuera de la cancha.
Conoce a Denis Shapovalov, el ganador del ATC 2025 que regresa para la revancha
El canadiense ya conoce bien las altas temperaturas que suelen acompañar los torneos en México. Por eso, cuando le pedimos describir al país con un emoji, eligió el sol sin dudarlo. Y para recuperarse del viaje, nos contó que lo primero que comió al llegar fue un burrito.
Shapovalov también se considera una persona puntual. Entre llegar temprano o al último, asegura que siempre prefiere llegar con tiempo. Y después de una victoria, hay una tradición que nunca falla: celebrar con su equipo, las personas que lo acompañan semana tras semana alrededor del mundo.
Pero más allá de lo que sucede en la cancha, también aprovechamos para preguntarle sobre algunas percepciones que existen sobre él. "Muchas personas creen que soy arrogante, y creo que viene de que tengo mucha confianza en mí mismo".
En cuanto a gustos musicales, reveló un dato que probablemente sorprenderá a más de uno: le encantan las canciones de amor. De hecho, cuando le preguntamos qué parte de su celular sería la más sorprendente, respondió que su playlist, porque está llena de este tipo de música.
Otro de sus hobbies recientes tampoco pasa desapercibido. "Últimamente me gusta muchísimo Pokémon y he estado comprando muchas cartas coleccionables." No está seguro de si se trata de una compra inútil o no, pero reconoce que se ha convertido en una de sus aficiones favoritas del año.
Cuando le preguntamos qué habilidad tiene fuera del tenis, respondió entre risas que, desafortunadamente, no cree tener demasiadas. Sin embargo, sí encuentra tiempo para disfrutar de películas junto a su esposa. La última que vio fue Loco por Mary, la clásica comedia protagonizada por Cameron Diaz y Ben Stiller.
Para cerrar, le planteamos una pregunta hipotética: si pudiera intercambiar vidas con otro tenista por un día, ¿a quién elegiría? Su respuesta fue una de las más fáciles de toda la entrevista: Roger Federer. Y la verdad, es difícil culparlo.