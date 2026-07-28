Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Actualidad

Cameron Norrie, un favorito de Los Cabos

Su primer torneo ATP lo ganó en Los Cabos, y esto es lo que no sabías del tenista inglés
mar 28 julio 2026 11:56 AM
Añadir Quién en Google
Captura de Pantalla 2026-07-28 a la(s) 10.50.33.png
Cameron Norrie tras su primera victoria en el ATC (Cortesía)

Antes de arrancar el torneo, Cameron Norrie nos dejó algunos datos curiosos durante nuestra plática en el Abierto de Los Cabos.

Publicidad

El británico, conocido por su consistencia dentro de la cancha, tiene claras algunas de sus preferencias fuera de ella. Por ejemplo, entre una raqueta nueva y unos tenis nuevos, no lo dudó: se queda con los tenis.

cameron-norrie-abierto-cabos.jpg
Cameron ganó su primer título ATP en Los Cabos en 2021. (Jorge Reyes)

Cuando la conversación se desvió hacia la música, Norrie reveló algo que probablemente sorprendería a varios de sus seguidores. Aunque muchos podrían imaginarlo escuchando playlists muy distintas, confesó que le encantan las canciones de Ozuna. De hecho, cuando le preguntamos qué parte de su celular nos sorprendería más, respondió que precisamente su playlist.

Publicidad

Fuera del tenis, también tiene una habilidad que encaja perfectamente con el estilo de vida junto al mar: asegura que es bastante bueno surfeando. No es una sorpresa considerando la cantidad de tiempo que los jugadores pasan viajando a destinos costeros alrededor del mundo, pero sí es una faceta que pocos conocen de él.

Captura de Pantalla 2026-07-28 a la(s) 10.55.17.png
Norrie ya ganó su primer partido del torneo.

Para cerrar, le hicimos una pregunta hipotética que suele generar respuestas interesantes: si pudiera intercambiar vidas con otro tenista por un día, ¿a quién elegiría? Su elección fue Jannik Sinner, actual protagonista de algunos de los momentos más destacados del circuito.

Norrie ya ganó su primer partido en el ATC, ¿será que volverá a ser campeón?

Publicidad

Tags

Tenis

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Campos.jpg

Publicidad