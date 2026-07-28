Cameron Norrie, un favorito de Los Cabos

El británico, conocido por su consistencia dentro de la cancha, tiene claras algunas de sus preferencias fuera de ella. Por ejemplo, entre una raqueta nueva y unos tenis nuevos, no lo dudó: se queda con los tenis.

Cameron ganó su primer título ATP en Los Cabos en 2021. (Jorge Reyes)

Cuando la conversación se desvió hacia la música, Norrie reveló algo que probablemente sorprendería a varios de sus seguidores. Aunque muchos podrían imaginarlo escuchando playlists muy distintas, confesó que le encantan las canciones de Ozuna. De hecho, cuando le preguntamos qué parte de su celular nos sorprendería más, respondió que precisamente su playlist.