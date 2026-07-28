Antes de arrancar el torneo, Cameron Norrie nos dejó algunos datos curiosos durante nuestra plática en el Abierto de Los Cabos.
Cameron Norrie, un favorito de Los Cabos
El británico, conocido por su consistencia dentro de la cancha, tiene claras algunas de sus preferencias fuera de ella. Por ejemplo, entre una raqueta nueva y unos tenis nuevos, no lo dudó: se queda con los tenis.
Cuando la conversación se desvió hacia la música, Norrie reveló algo que probablemente sorprendería a varios de sus seguidores. Aunque muchos podrían imaginarlo escuchando playlists muy distintas, confesó que le encantan las canciones de Ozuna. De hecho, cuando le preguntamos qué parte de su celular nos sorprendería más, respondió que precisamente su playlist.
Fuera del tenis, también tiene una habilidad que encaja perfectamente con el estilo de vida junto al mar: asegura que es bastante bueno surfeando. No es una sorpresa considerando la cantidad de tiempo que los jugadores pasan viajando a destinos costeros alrededor del mundo, pero sí es una faceta que pocos conocen de él.
Para cerrar, le hicimos una pregunta hipotética que suele generar respuestas interesantes: si pudiera intercambiar vidas con otro tenista por un día, ¿a quién elegiría? Su elección fue Jannik Sinner, actual protagonista de algunos de los momentos más destacados del circuito.
Norrie ya ganó su primer partido en el ATC, ¿será que volverá a ser campeón?