Hay cientos obsesionada con FDV Sculpt Method y teníamos que entender por qué. Más que un estudio de ejercicio, es una experiencia para expresarse en todos los sentidos y su enfoque va más allá de ver el ejercicio como una obligación o un castigo para el cuerpo, sino como una forma de agradecer que está vivo, darle longevidad y conectar con uno mismo.
FDV Sculpt Method, el método que cambió la forma de entrenar
¿Qué es FDV Sculpt Method?
FDV nació de una necesidad interna, no de una tendencia. Es un método fitness que mezcla fuerza, movimientos fluidos, secuencias coreografiadas y conciencia, donde más que enfocarse en la estética, busca que cada persona sienta, se habite y se fortalezca desde adentro.
Fer Del Valle es amante del movimiento en todas sus formas. El baile ha formado parte de su vida desde los cuatro años y durante años dio clases en distintos estudios en México, pero siempre con un feeling de que algo faltaba.
Con más de 17 años de preparación, certificaciones en Los Ángeles y Nueva York y un hambre constante por seguir aprendiendo, Fer encontró una forma de enseñar, liderar y generar un impacto real en las personas creando un nuevo método.
Poco a poco, Fer empezó a construir lo que hoy es FDV con una idea muy clara: que el movimiento no solo se viera, sino que se sintiera. Al inicio, el proyecto no tenía una estructura definida. Rentaba salones, daba clases a friends and family y su mayor apoyo fueron las alumnas que la acompañaron con los años. Mayo de 2024 marcó el comienzo de una nueva etapa con la apertura de su primera sucursal de FDV Sculpt Method.
¿Qué hace diferente a FDV Sculpt Method?
Algo que distingue a FDV no es solo la intensidad de sus clases, es la fusión de factores que mantienen el cuerpo activo y la mente presente. Prácticamente está prohibido el enfoque en la pérdida de peso o en la quema de calorías, lo que buscan es cambiar esa mentalidad de que el ejercicio solo es para verse bien, afirmando que “somos más que estéticos, somos alma”.
Las clases son con calor infrarrojo, humedad y luz roja, una combinación que, según Fer del Valle, permite que el cuerpo rinda más, se desinflame y se recupere mientras está en movimiento. Además, la vibra que se siente al llegar es inigualable: música a todo volumen, ritmo y mucha energía.
FDV ofrece diez tipos de clases que se adaptan a lo que estés buscando, desde clases enfocadas en flow, basadas en coordinación y memorización, hasta clases un poco más funcionales, pero siempre con el sello del estudio. Para Fer, este método no es casualidad, sino un reflejo de su personalidad intensa y apasionada donde ella misma logró construirse en el proceso.
El corazón de FDV: su comunidad
Hoy, el método no sería lo que es sin sus coaches. El objetivo de Fer es que FDV siempre sea una referencia: un espacio donde se hable de un entrenamiento bien pensado, de un cuerpo trabajado con inteligencia, con intención y con liderazgo desde el corazón. Sus coaches enseñan desde el criterio y la autenticidad, no desde la imitación. Cada uno tiene algo único que aportar y esa diversidad se ha vuelto esencial para la experiencia FDV.
Este 2026, Fer del Valle está por abrir su cuarta sucursal de FDV Sculpt Method en Lomas de Virreyes, confirmando que lo que empezó como una intuición, hoy es una realidad. Para ella, el mensaje es claro: todo lo que hoy existe, algún día fue solo una intención. Confió en la suya desde el principio y hoy, gracias a esas ganas y resiliencia, ha creado un impacto positivo en miles de personas enseñando desde lo que es, no desde lo que se vende.