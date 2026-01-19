FDV Sculpt Method, el método que cambió la forma de entrenar

¿Qué es FDV Sculpt Method?

FDV nació de una necesidad interna, no de una tendencia. Es un método fitness que mezcla fuerza, movimientos fluidos, secuencias coreografiadas y conciencia, donde más que enfocarse en la estética, busca que cada persona sienta, se habite y se fortalezca desde adentro.

Fer Del Valle es amante del movimiento en todas sus formas. El baile ha formado parte de su vida desde los cuatro años y durante años dio clases en distintos estudios en México, pero siempre con un feeling de que algo faltaba.

Fernanda Del Valle: bailarina, head coach y fundadora de FDV Sculpt Method. (Cortesía)

Con más de 17 años de preparación, certificaciones en Los Ángeles y Nueva York y un hambre constante por seguir aprendiendo, Fer encontró una forma de enseñar, liderar y generar un impacto real en las personas creando un nuevo método.

Poco a poco, Fer empezó a construir lo que hoy es FDV con una idea muy clara: que el movimiento no solo se viera, sino que se sintiera. Al inicio, el proyecto no tenía una estructura definida. Rentaba salones, daba clases a friends and family y su mayor apoyo fueron las alumnas que la acompañaron con los años. Mayo de 2024 marcó el comienzo de una nueva etapa con la apertura de su primera sucursal de FDV Sculpt Method.