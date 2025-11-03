Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Círculos

Nicole Agnesi nos abre las puertas de su casa para conocer, como nunca antes, a su familia

Nicole Agnesi nos abre las puertas de su casa, junto con Alan y Mikaela. Platicamos sobre los desafíos de ser mamá, su forma de lidiar con las polémicas y el hate, y su noviazgo. ¡Te contamos!
lun 03 noviembre 2025 06:44 PM
PORTADA (1).jpg
(Alejandro Lorenzo)

Si hablamos de mamás vloggers en México, tenemos que mencionar a Nicole Agnesi. Se ha convertido en más que una creadora de contenido y ha construido una comunidad fiel desde el momento en que decidió mostrar públicamente su embarazo en enero de 2024. Con 3.7 millones de followers en TikTok y 1.6 millones en Instagram, la mamá más viral y cool de las nuevas generaciones, nos recibe en su casa junto a su novio Alan Bãñuelos y su hija Mikaela.

Influencer, mamá, novia, hermana, hija y empresaria, Nicole dio la vuelta completamente a las reglas de lo que significa ser “mamá joven" a los 21 años. Su historia se transformó en un relato en tiempo real: cada antojo, síntoma, dificultad y visita al ginecólogo, el reposo y la llegada al mundo de su hija Mikaela fue compartida con absoluta transparencia ante miles de seguidores que ahora ella misma llama “las tías de Mika”. Pero, ¿quién está detrás de todos esos videos que vemos con tanta intriga?

Publicidad

En los close friends de Nicole

Cuando no hay una cámara frente a ella, Nicole toma esos momentos para estar consigo misma y dedicar el tiempo para lo que ella quiere hacer: ver una serie con Alan, jugar con Mika o pasar tiempo con su familia. Los que seguimos a Nicole, a veces sentimos que estamos dentro de sus close friends, pues nos muestra una versión auténtica, real y muy genuina, donde comparte absolutamente todo. “Para mí, ser auténtica es ser literalmente tú, decir lo que piensas, lo que crees sin miedo. No venimos al mundo a cumplir expectativas. Se me hace padrísimo que haya miles de personalidades y pensamientos, pues eso hace que el mundo tenga vida,” expresa.

20.jpg
(Alejandro Lorenzo)

La empresaria y mamá ha tenido que aprender a lidiar con el hate y las polémicas de formas complicadas, pues desde que decidió compartir su vida en redes sociales, le han caído comentarios de todo tipo. A esto, nos platica que se ha apoyado mucho en Alan su novio, pues él siempre le aconsejaba que dejara de lado los comentarios negativos de personas que ni siquiera la conocen. “La gente suele basar su opinión en un video de diez minutos, no ven todo lo que hay detrás, y entendí que esos comentarios era solamente una opinión. Ahora, también aprendí a lidiar con eso en terapia, y solita aprendí a soltar”.

Publicidad

El día que se enteró que iba a ser mamá

Fuera de cámaras, ella nos habla sobre los estigmas que vienen con vivir en una sociedad cerrada, por lo que el hecho de quedarse embarazada a una temprana edad, le costó muchas amistades y prejuicios hacia ella. Nicole apenas iba a comenzar la carrera cuando se enteró que estaba embarazada. “Al momento de ver la prueba positiva, sentí todas las emociones posibles. Es algo que no se puede explicar, cuando te embarazas lo entiendes perfecto, pero fue shock, enojo, tristeza, felicidad y mucha angustia, pues no era algo que tenía planeado. Me agobiaba lo que fueran a pensar mis papás, mi gente alrededor. La verdad estaba muy asustada”, platica.

19.jpg
Look total: MIU MIU (Alejandro Lorenzo)

Es ella misma quien nos revela que no es la misma persona antes de ser mamá, pues incluso hay fotografías que no puede ver, no solo porque no se identifica con esa persona, si no porque no puede imaginar su vida sin Mikaela. “La maternidad me ha cambiado completamente. Siento que hay una diferencia abismal en mi forma de pensar, de vestir, de ser, de elegir a las personas de las cuales me rodeo. Estaba en una etapa de fiesta, donde mi única preocupación era salir de jueves a domingo, y ahora, estoy orgullosa de convertirme en una persona responsable, pues tengo que ver por otros intereses además de los míos”, confiesa.

Diseño sin título - 23
Look total: MIU MIU (Alejandro Lorenzo)

Publicidad

Sin arrepentimiento y con ilusión

Sin temer a sonar como un cliché, la influencer asegura que la maternidad es lo mejor que le ha pasado, “el otro día pensaba quién sería si no tuviera a Mika, y no puedo ni siquiera imaginarlo. Ni siquiera podría inventármelo, pues no veo mi vida sin mi bebé”. Con tan solo un año de edad, Mika tiene un club de fans, pues es una bebé adorable, sin miedo a las cámaras y esa es la forma en la que sus padres han decidido educarla. “Fue nuestra elección mostrarla en redes. No me gusta que la gente se acerque a tomarse foto con ella pero entiendo que haya un poco de furor. Hoy en día todo me da miedo, pues no quiero que nada le pase a mi hija”.

6.jpg
Look total Nicole MAJE
Look total Alan ALL SAINTS (Alejandro Lorenzo)

Algo que también ha sido difícil es lidiar con un noviazgo. Alan y Nicole se conocieron porque él entró a la misma universidad que el novio de su mejor amiga. Lo que comenzó como una amistad, se convirtió en una relación que después de 3 años cambiaría por completo, pues fue ahí que se enteraron que tendrían a Mikaela. A pesar de la noticia de su paternidad, Alan siguió estudiando para terminar la carrera de Administración y Dirección de Empresas. “Mi relación con Alan ha cambiado mucho, en cada etapa ha sido diferente. En el embarazo, después e incluso antes, pues creo que era una relación ligeramente tóxica, donde era insegura. Nos juntamos un poco a raíz del embarazo, y Alan se convirtió en un lugar seguro, pues nos basamos en la comunicación y así como no tengo filtros en cámara, menos con él. Nos amamos y es lo importante”, cuenta.

13.jpg
Total look Nicole CHERUBINA MÉXICO
Total look Alan COS (Alejandro Lorenzo)

Balance entre ser ella misma y saber quién es

Pero ser mamá y novia no es el full time job de Nicole, sino que además tiene su propio negocio de joyería: Ginebra. Fundada con dos de sus amigas, ha sido un éxito total gracias a su increíble catálogo que va desde básicos de todos los días hasta accesorios que elevan cualquier look. Pero no se queda ahí, su estrategia digital con collabs, giveaways y posts interactivos ha construido su propia comunidad y estética inconfundibles.

8.jpg
Total look Nicole MAJE
Total look Alan ALL SAINTS (Alejandro Lorenzo)

Más allá de las redes, Nicole Agnesi ha sabido encontrar el balance entre la exposición masiva y el cuidado de su identidad y la de su familia. Es un diálogo constante con quienes la siguen en donde te sientes como en su historia de close friends todos los días, pero con un toque de sinceridad que pocas veces tenemos.

Tags

Familia

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad