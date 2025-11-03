Nicole Agnesi nos abre las puertas de su casa para conocer, como nunca antes, a su familia

Sin arrepentimiento y con ilusión

Sin temer a sonar como un cliché, la influencer asegura que la maternidad es lo mejor que le ha pasado, “el otro día pensaba quién sería si no tuviera a Mika, y no puedo ni siquiera imaginarlo. Ni siquiera podría inventármelo, pues no veo mi vida sin mi bebé”. Con tan solo un año de edad, Mika tiene un club de fans, pues es una bebé adorable, sin miedo a las cámaras y esa es la forma en la que sus padres han decidido educarla. “Fue nuestra elección mostrarla en redes. No me gusta que la gente se acerque a tomarse foto con ella pero entiendo que haya un poco de furor. Hoy en día todo me da miedo, pues no quiero que nada le pase a mi hija”.

Algo que también ha sido difícil es lidiar con un noviazgo. Alan y Nicole se conocieron porque él entró a la misma universidad que el novio de su mejor amiga. Lo que comenzó como una amistad, se convirtió en una relación que después de 3 años cambiaría por completo, pues fue ahí que se enteraron que tendrían a Mikaela. A pesar de la noticia de su paternidad, Alan siguió estudiando para terminar la carrera de Administración y Dirección de Empresas. “Mi relación con Alan ha cambiado mucho, en cada etapa ha sido diferente. En el embarazo, después e incluso antes, pues creo que era una relación ligeramente tóxica, donde era insegura. Nos juntamos un poco a raíz del embarazo, y Alan se convirtió en un lugar seguro, pues nos basamos en la comunicación y así como no tengo filtros en cámara, menos con él. Nos amamos y es lo importante”, cuenta.

Balance entre ser ella misma y saber quién es

Pero ser mamá y novia no es el full time job de Nicole, sino que además tiene su propio negocio de joyería: Ginebra. Fundada con dos de sus amigas, ha sido un éxito total gracias a su increíble catálogo que va desde básicos de todos los días hasta accesorios que elevan cualquier look. Pero no se queda ahí, su estrategia digital con collabs, giveaways y posts interactivos ha construido su propia comunidad y estética inconfundibles.

Más allá de las redes, Nicole Agnesi ha sabido encontrar el balance entre la exposición masiva y el cuidado de su identidad y la de su familia. Es un diálogo constante con quienes la siguen en donde te sientes como en su historia de close friends todos los días, pero con un toque de sinceridad que pocas veces tenemos.