Toda una dinastía: Ellos son los hijos de Liam y Noel Gallagher

¿Quiénes son los hijos de Liam Gallagher?

Lennon Gallagher

Lennon, nacido en 1999, es hijo de Liam Gallagher y la actriz Patsy Kensit. Desde los 16 años inició su carrera de modelo, y ha caminado por las pasarelas para Saint Laurent, Burberry o Kenzo, así como portadas de revistas internacionales. También es vocalista de la banda Automotion, con sonido experimental y post-punk. Aunque es muy reservado en su vida privada, definitivamente es uno de los nepo babies más cool.

Lennon Gallagher (@lennon_gallagher)

Gene Gallagher

Gene, nacido en 2001, es hijo de Liam Gallagher y Nicole Appleton. Definitivamente respira rock desde la cuna y lo proyecta con una actitud que recuerda inevitablemente a la de su papá en los años noventa. Al igual que su hermano Lennon, lleva un perfil muy bajo, pero también ha hecho su incursión en el modelaje y en la música como baterista de Villanelle, un proyecto alternativo de indie contemporáneo que vale la pena escuchar.

Gene Gallagher (@genegallagher )

Molly Moorish-Gallagher

Molly nació en 1998, hija de Liam Gallagher y la cantante Lisa Moorish. Esta ha sido una relación complicada, pues durante casi dos décadas, la conexión con su papá fue prácticamente inexistente: él mismo admitió que "no se había reunido con ella" pese a reconocer que estaría "bien recibida en su mundo".

Su reencuentro llegó en 2018, y desde entonces lleva muy buena relación tanto con su papá como con sus hermanos. Molly es modelo e influencer, además de ser embajadora de causas como la lucha contra la falta de vivienda y la concienciación sobre la enfermedad de Crohn, con la que ella misma convive desde los 13 años.

Pronto, Molly dará la bienvenida a la nueva generación Gallagher: está esperando un hijo junto a su pareja, el futbolista Nathaniel Phillips.