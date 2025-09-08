Toda una dinastía: Ellos son los hijos de Liam y Noel Gallagher

Después de 16 años, Oasis, la banda más emblemática del britpop por fin está de regreso (esta semana en tierras mexicanas). Más allá de la rivalidad que los mantuvo enfrentados durante décadas y de la leyenda de Oasis, Liam y Noel Gallagher también tienen otra faceta fuera de los escenarios: la de padres.
Desde su regreso, los primos Gallagher han ido ganando visibilidad por derecho propio, ya sea en el mundo de la música, el modelaje o las redes sociales, y obvio también por su presencia en cada uno de los conciertos. Aquí te contamos un poco más sobre cada uno de ellos.
¿Quiénes son los hijos de Noel Gallagher?
Anaïs Gallagher
Anaïs es hija de Noel Gallagher y la publicista Meg Mathews, nació en el 2000 y definitivamente es la voz de Oasis en la nueva generación. En su TikTok, sube vlogs sobre su día a día en el tour, así como contenido de moda y belleza. Además, ha hecho diferentes proyectos de video y fotografía para distintas marcas y para el tour de Noel Gallagher´s High Flying Birds, el proyecto solista de su papá.
Donovan Gallagher
Donovanes el hijo mayor de Noel Gallagher y la publicista Sara MacDonald. Nació en 2007 y Noel lo describe en redes como “una leyenda”. Lleva una vida fuera del reflector aunque Noel habla muy seguido de ellos en entrevistas y de su gran y cercana relación.
Sonny Gallagher
Sonny nació en el 2010. Es el segundo hijo de Noel Sara MacDonald. Al igual que su hermano Donovan, los detalles sobre su vida pública son limitados, ya que se sabe que ha vivido siempre fuera del foco mediático. Sin embargo, se le ha visto en la mayoría de los conciertos del regreso de Oasis junto a sus hermanos y sus primos: una reunión Gallagher para toda la familia.
¿Quiénes son los hijos de Liam Gallagher?
Lennon Gallagher
Lennon, nacido en 1999, es hijo de Liam Gallagher y la actriz Patsy Kensit. Desde los 16 años inició su carrera de modelo, y ha caminado por las pasarelas para Saint Laurent, Burberry o Kenzo, así como portadas de revistas internacionales. También es vocalista de la banda Automotion, con sonido experimental y post-punk. Aunque es muy reservado en su vida privada, definitivamente es uno de los nepo babies más cool.
Gene Gallagher
Gene, nacido en 2001, es hijo de Liam Gallagher y Nicole Appleton. Definitivamente respira rock desde la cuna y lo proyecta con una actitud que recuerda inevitablemente a la de su papá en los años noventa. Al igual que su hermano Lennon, lleva un perfil muy bajo, pero también ha hecho su incursión en el modelaje y en la música como baterista de Villanelle, un proyecto alternativo de indie contemporáneo que vale la pena escuchar.
Molly Moorish-Gallagher
Molly nació en 1998, hija de Liam Gallagher y la cantante Lisa Moorish. Esta ha sido una relación complicada, pues durante casi dos décadas, la conexión con su papá fue prácticamente inexistente: él mismo admitió que "no se había reunido con ella" pese a reconocer que estaría "bien recibida en su mundo".
Su reencuentro llegó en 2018, y desde entonces lleva muy buena relación tanto con su papá como con sus hermanos. Molly es modelo e influencer, además de ser embajadora de causas como la lucha contra la falta de vivienda y la concienciación sobre la enfermedad de Crohn, con la que ella misma convive desde los 13 años.
Pronto, Molly dará la bienvenida a la nueva generación Gallagher: está esperando un hijo junto a su pareja, el futbolista Nathaniel Phillips.