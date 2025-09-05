Publicidad

Círculos

¿Emilio Antún tiene nueva novia?

El internet sospecha que Emilio Antún, el soltero más codiciado, podría tener nueva novia: aquí te contamos lo que sabemos.
vie 05 septiembre 2025 07:09 PM
Diseño sin título - 1
¿Emilio Antún tiene nuevo amor?

Emilio Antún está en boca de todos. El regio de 28 años creador de contenido se ha posicionado en redes sociales gracias a sus reflexiones diarias sobre diferentes temas que han abierto conversaciones importantes en temas como sexualidad, finanzas en pareja, salud mental y más.

Desde su ruptura con la influencer Eugenia Rodríguez en febrero del 2024, no ha tenido ninguna otra pareja.

Sin embargo, durante las últimas semanas ha subido algunas stories en las que sugiere que podría estar saliendo con alguien. Aquí te contamos todo lo que sabemos.

¿Quién es Emilio Antún?

Si no sabes quién es Emilio Antún, es un creador de contenido originario de Monterrey, enfocado en temas de bienestar emocional, masculinidad positiva y crecimiento personal.

Estudió Economía en la Universidad Anáhuac (generación 2021), donde también fue presidente de la Federación de Sociedades Estudiantiles (FESAL).

EMILIO_JONÁS_03.jpg
La última novia de Emilio fue Eugenia Rodríguez, con quien duró 7 años y terminaron a principios del 2024.

Desde finales de 2024, Emilio también es conductor del podcast Diario de un humano, un espacio donde entrevista a diferentes personalidades (influencers, actores, músicos) desde una perspectiva vulnerable y sin juicios.

Antes de empezar a crear contenido, ya era conocido por ser novio de la influencer Eugenia Rodríguez, hermana de Mariana Rodríguez (esposa de Samuel García, gobernador de Nuevo León).

Emilio y Eugenia tuvieron una relación de siete años, que terminó a principios del 2024, y aunque Eugenia ahora es novia del cantante Tony Mils, Emilio no había encontrado un nuevo amor… ¿hasta ahora?

¿Quién es Valentina Velasco, la supuesta nueva novia de Emilio Antún?

Valentina Velasco, también de Monterrey, es una apasionada del deporte. Se ha hecho notar como ciclista de pista en competencias internacionales, incluyendo los Panamericanos 2025, y además comparte la misma pasión que Emilio por correr: ha hecho medios maratones, maratones y hasta un medio Ironman.

valentina-emilio.jpg
Story de Instagram de Emilio con Valentina en la panadería Green Rhino.

Su hermana es Victoria Velasco, atleta olímpica que representó a México en París 2024 en ciclismo de pista, así que el talento claramente corre en la familia.

Además, también tiene presencia en redes sociales, donde tiene más de 26 mil seguidores en Instagram y más de 100 mil en TikTok, con contenido que va desde sus entrenamientos y moda, hasta momentos con amigas y familia.

emilio-valentina.jpg
Story de Instagram de Emilio con Valentina en Roselle.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, Emilio ya subió un par de stories con ella (uno en la panadería Green Rhino y otro en Roselle) y eso fue suficiente para que los fans empezaran a sospechar que entre ellos podría estar naciendo algo más que una simple amistad.

