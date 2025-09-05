¿Emilio Antún tiene nueva novia?

Emilio Antún está en boca de todos. El regio de 28 años creador de contenido se ha posicionado en redes sociales gracias a sus reflexiones diarias sobre diferentes temas que han abierto conversaciones importantes en temas como sexualidad, finanzas en pareja, salud mental y más.

Desde su ruptura con la influencer Eugenia Rodríguez en febrero del 2024, no ha tenido ninguna otra pareja.

Sin embargo, durante las últimas semanas ha subido algunas stories en las que sugiere que podría estar saliendo con alguien. Aquí te contamos todo lo que sabemos.