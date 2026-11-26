Phlur: la marca que enfrascó un sentimiento

Phlur nació en 2015 en Austin, Texas, con una propuesta poco común para ese momento: ser completamente transparente con la lista de sus ingredientes. Su glow up llegó en 2021, cuando Chriselle Lim, una creadora de contenido y referente de la moda, se convirtió en la dueña y directora creativa de la marca. Su visión fue clara: dejar de vender aromas y empezar a vender emociones.



Chriselle Lim convirtió los sentimientos en algo que amamos oler. (Vía Instagram (@chrisellelim))





Cashmere Frost: el aroma oficial de las

cold girls

Creada por la perfumista Alexandra Monet, Cashmere Frost se inspira en la primera nevada: el aire frío contra la piel, los copos de nieve sobre el suelo y la sensación de estar envuelta en cashmere. Pertenece a la familia Cool Amber Musk y se construye en tres tiempos.

La salida abre con bergamota helada, almendra y flor de tiaré, una combinación fresca con un toque dulce. En el corazón aparecen el snowdrop, el jazmín y los aldehídos plateados, que aportan un efecto floral, limpio y ligeramente empolvado. Al final, el almizcle, la crema de vainilla y las maderas de cashmere dejan una estela cálida y envolvente.

