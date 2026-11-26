Este invierno buscamos aromas que se sientan como un suéter calientito en un día de frío, y Phlur presenta esta sensación con Cashmere Frost, un mist para el pelo y el cuerpo de edición limitada que captura el contraste entre el aire frío de la ciudad y la calidez del cashmere sobre la piel.
Fresco, cremoso y con un toque dulce, llega justo a tiempo para la temporada en la que más queremos sentirnos abrigadas. Te contamos todo sobre este mist para que formes parte de la magia de este invierno.
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Phlur: la marca que enfrascó un sentimiento
Phlur nació en 2015 en Austin, Texas, con una propuesta poco común para ese momento: ser completamente transparente con la lista de sus ingredientes. Su glow up llegó en 2021, cuando Chriselle Lim, una creadora de contenido y referente de la moda, se convirtió en la dueña y directora creativa de la marca. Su visión fue clara: dejar de vender aromas y empezar a vender emociones.
Cashmere Frost: el aroma oficial de las
cold girls
Creada por la perfumista Alexandra Monet, Cashmere Frost se inspira en la primera nevada: el aire frío contra la piel, los copos de nieve sobre el suelo y la sensación de estar envuelta en cashmere. Pertenece a la familia Cool Amber Musk y se construye en tres tiempos.
La salida abre con bergamota helada, almendra y flor de tiaré, una combinación fresca con un toque dulce. En el corazón aparecen el snowdrop, el jazmín y los aldehídos plateados, que aportan un efecto floral, limpio y ligeramente empolvado. Al final, el almizcle, la crema de vainilla y las maderas de cashmere dejan una estela cálida y envolvente.
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Por qué tiene que estar en tu radar
Como es un mist para pelo y cuerpo, Cashmere Frost se adapta a cualquier momento del día: te acompaña en el primer café de la mañana y en el brindis de la cena navideña. Además, se lleva perfecto con otras fragancias de la marca, lo que la convierte en un aroma ideal para todas las ocasiones.
Phlur sugiere combinarla con Father Figure para un efecto invernal todavía más suave, o con Cashmere Skin para un layering cremoso y fresco a la vez. Esta fragancia funciona como regalo, como algo para consentirnos o como ese producto para agregar a nuestra colección. Eso sí, es edición limitada, así que te conviene no pensarlo dos veces, corre a tu Sephora más cercano antes de que se agote.
El frío de la ciudad es inevitable, pero sí podemos elegir cómo vivirlo. Este invierno, las cold girls huelen mejor, y huelen a Cashmere Frost.