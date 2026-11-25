¿Te gustan los looks atrevidos? El microfleco vuelve para demostrar por qué nunca pasó de moda
El corte que conquistó a los íconos de los años 50 vuelve con fuerza para convertirse en una de las tendencias más atrevidas del momento. Te contamos por qué regresó y qué debes considerar antes de dar el paso
Hace algunos meses el microfleco volvió a colocarse entre las principales tendencias de pelo y, aunque parezca una moda pasajera, en realidad es un estilo que ha ido y venido desde los años 50. Figuras como Audrey Hepburn y Bettie Page lo convirtieron en parte de su sello personal, demostrando que demostrando el poder que tiene este corte para transformar por completo un look
Hoy regresa con un twist mucho más contemporáneo. Aunque sigue siendo una apuesta arriesgada, celebridades como Zendaya e influencers como María Bottle ya se animaron a llevarlo, confirmando que este corte volvió con fuerza y promete convertirse en uno de los favoritos de la temporada
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El corte que nunca pasa desapercibido
No es casualidad que el microfleco aparezca una y otra vez en las pasarelas, editoriales de moda, series y películas, y en redes sociales. A diferencia de otros cortes que buscan integrarse al peinado, este está pensado para convertirse en el centro de atención y darle un giro completamente distinto a la imagen.
Tal vez por eso ha logrado mantenerse vigente durante tantos años. Aunque cada década lo reinventa, el microfleco conserva esa esencia atrevida que lo convirtió en un sello de estilo desde los años 50. Hoy vuelve con una versión mucho más relajada y contemporánea, demostrando que algunos clásicos simplemente encuentran nuevas formas de reinventarse.
¿Qué hace diferente al microfleco?
El microfleco se caracteriza porque termina varios centímetros por encima de las cejas, dejando gran parte de la frente al descubierto. A diferencia de un fleco clásico, que suele acompañar las facciones del rostro de forma sutil, esta versión llama la atención de inmediato y se convierte en el protagonista indiscutible del look.
Además de darle un aire moderno, también tiene un toque vintage que explica por qué ha logrado mantenerse vigente durante décadas. No importa si lo llevas con una melena larga, un bob o un pixie, este corte tiene la capacidad de transformar por completo la expresión del rostro y darle mucha más personalidad al peinado.
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¿Como saber cuándo es buena idea?
Aunque durante años se dijo que ciertos flecos solo funcionaban con determinadas formas de rostro, hoy la tendencia apuesta por algo mucho más personalizado. El microfleco puede adaptarse a diferentes facciones siempre que el largo, la textura y el acabado se ajusten a cada persona. Eso sí, es un corte ideal para quienes disfrutan experimentar con su imagen y buscan un cambio visible. Si te gustan los looks con un aire editorial, inspirado en los años 50 o con una estética más atrevida, probablemente este fleco sea para ti.
Lo que debes saber antes de pedirlo
Antes de tomar la decisión, vale la pena considerar que el microfleco requiere un poco más de mantenimiento que otros estilos. Al ser tan corto, crece rápidamente y suele necesitar retoques frecuentes para conservar la forma y el largo que lo caracterizan.
Si todavía no estás completamente convencida, una buena opción es comenzar con una versión ligeramente más larga o con un acabado desfilado. Así podrás probar el cambio sin que sea tan radical y descubrir si este corte realmente encaja con tu estilo antes de llevarlo a su versión más corta.