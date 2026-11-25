El corte que nunca pasa desapercibido

No es casualidad que el microfleco aparezca una y otra vez en las pasarelas, editoriales de moda, series y películas, y en redes sociales. A diferencia de otros cortes que buscan integrarse al peinado, este está pensado para convertirse en el centro de atención y darle un giro completamente distinto a la imagen.

Tal vez por eso ha logrado mantenerse vigente durante tantos años. Aunque cada década lo reinventa, el microfleco conserva esa esencia atrevida que lo convirtió en un sello de estilo desde los años 50. Hoy vuelve con una versión mucho más relajada y contemporánea, demostrando que algunos clásicos simplemente encuentran nuevas formas de reinventarse.



Bettie Page, un ícono de moda y belleza (vía Instagram (@bettiepage))





¿Qué hace diferente al microfleco?

El microfleco se caracteriza porque termina varios centímetros por encima de las cejas, dejando gran parte de la frente al descubierto. A diferencia de un fleco clásico, que suele acompañar las facciones del rostro de forma sutil, esta versión llama la atención de inmediato y se convierte en el protagonista indiscutible del look.



El microfleco + pelo recogido, una dupla que hacen un look casi perfecto (vía Instagram (@lila_dzhadraeva))

Además de darle un aire moderno, también tiene un toque vintage que explica por qué ha logrado mantenerse vigente durante décadas. No importa si lo llevas con una melena larga, un bob o un pixie, este corte tiene la capacidad de transformar por completo la expresión del rostro y darle mucha más personalidad al peinado.