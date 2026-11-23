Este es un truco de maquillaje que suena demasiado facil para ser verdad. La idea es usar el mismo blush que llevas en las mejillas para dar color a tus labios. Hoy estamos viendo labios con un color mucho más fresco y natural, como el del rubor. El resultado es un lip blush: un efecto difuminado que parece que tus labios naturalmente tienen ese pigmento, y nos encanta. Es por eso que aquí te contamos paso a paso cómo lograrlo.
Lip combo con blush: el truco dos en uno que necesitas probar
¿Por qué esta en todos lados?
Los blurred lips llegaron para quedarse. Ya se consideran la tendencia de maquillaje más grande de 2026, y Sienna Miller la lleva con un bálsamo rosado de Charlotte Tilbury. Hailey Bieber también la hace sencilla: se da toquecitos con el Rhode Pocket Blush en tono Piggy sobre los labios. Además, va muy en línea con el efecto acuarela que vimos en el Met Gala de este año, donde varias celebridades llegaron con lavados de rubor sobre las mejillas.
¿Cómo lograrlo?
Comienza con los labios hidratados, con un bálsamo ligero que dejes absorber un poco. Después aplica tu blush como siempre, sobre la manzana de las mejillas y subiendo hacia las sienes. Con lo que te quede en el dedo, da toques en el centro de los labios y difumina hacia afuera hasta que no se note dónde empieza el color (la clave está en colocarlo a toques MUY ligeros). Si lo quieres más intenso, repite la capa hasta que te guste el pigmento. Y para finalizar, un poco de gloss transparente le da ese acabado jugoso que lo cambia todo.
Si quieres algo de diario, un rosa palo con gloss transparente es imposible que falle. Para un look más cálido, prueba un tono terracota con bálsamo con tinte, que le queda increíble a la piel cuando está bronceada. Y si buscas algo más intenso, un rubor morado difuminado con el dedo da un efecto de labios mordidos sin que se vea cargado.
Lo increíble de este look es que es muy práctico: un producto, dos usos y un maquillaje que nunca te va a fallar y lo puedes llevar contigo a todos lados. Tu bolsa y tu tiempo de la mañana te lo van a agradecer.