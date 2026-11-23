¿Cómo lograrlo?

Comienza con los labios hidratados, con un bálsamo ligero que dejes absorber un poco. Después aplica tu blush como siempre, sobre la manzana de las mejillas y subiendo hacia las sienes. Con lo que te quede en el dedo, da toques en el centro de los labios y difumina hacia afuera hasta que no se note dónde empieza el color (la clave está en colocarlo a toques MUY ligeros). Si lo quieres más intenso, repite la capa hasta que te guste el pigmento. Y para finalizar, un poco de gloss transparente le da ese acabado jugoso que lo cambia todo.

El pocket blush de rhode es una de los más prácticos de usar en este makeup. (Pocket Blush en Piggy, $575, Rhode, rhodeskin.)

Si quieres algo de diario, un rosa palo con gloss transparente es imposible que falle. Para un look más cálido, prueba un tono terracota con bálsamo con tinte, que le queda increíble a la piel cuando está bronceada. Y si buscas algo más intenso, un rubor morado difuminado con el dedo da un efecto de labios mordidos sin que se vea cargado.

Tu blush favorito ahora puedes usarlo dos en uno. (Pillow Talk Blush Balm Lip Tint en Blushed Rose, $750, Charlotte Tilbury, Sephora / Soft Pinch Liquid Blush, $665, Rare Beauty, Sephora.)

Lo increíble de este look es que es muy práctico: un producto, dos usos y un maquillaje que nunca te va a fallar y lo puedes llevar contigo a todos lados. Tu bolsa y tu tiempo de la mañana te lo van a agradecer.