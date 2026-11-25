Los pequeños grandes hábitos que no pueden faltar

Empieza por la forma en que las lavas

El agua demasiado caliente y los jabones agresivos pueden resecar la piel. Opta por agua tibia, un limpiador suave y seca tus manos sin frotarlas demasiado. Después, aplica crema mientras todavía están un poco de humedad.

La crema de manos, siempre cerca

No esperes a sentir la piel acartonada para hidratarla. Ten una crema a la mano siempre y aplica constantemente. Busca fórmulas con ingredientes como glicerina, ceramidas o manteca de karité. Por la noche, puedes elegir una textura más intensas para darles un boost de hidratación y amanezcan más suaves que nunca.



Estos son los secretos para unas manos suaves e hidratadas. (via Instagram (@aesop))





Exfolia tus manos con suavidad

Si sientes la piel áspera, una exfoliación suave de vez en cuando puede ayudar a retirar las células muertas y dejarla más lisas al tacto. Elige una fórmula delicada, evita frotar con demasiada fuerza y termina con una crema hidratante. Si tus manos están irritadas, agrietadas o muy resecas, es mejor saltarte este paso.

Protege tus manos mientras haces ejercicio

Disciplinas como el tenis, el gimnasio, el básquetbol o la gimnasia pueden someter la piel de las manos a fricción constante, lo que favorece la aparición de callosidades o zonas ásperas. Dependiendo de la actividad, puedes utilizar guantes de entrenamiento o el equipo de protección adecuado para reducir el roce. Al terminar, lava tus manos con un limpiador suave e hidrátalas para mantener la piel cuidada.