Las manos están expuestas a todo lo que hacemos durante el día y, aun así, pocas veces les damos la misma atención que a otras partes de nuestra rutina de cuidado de la piel. Entre lavarlas constantemente y olvidarnos de hidratarlas, es fácil que la piel pierdan suavidad. La buena noticia es que hacer algunos ajustes en nuestros hábitos puede ayudar a mantenerlas cuidadas.
Tienes que saber que no necesitas una rutina interminable para conseguirlo. Con algunos cambios en tus hábitos, productos que realmente hidraten y unos minutos para ti, puedes mantenerlas suaves y cómodas todos los días. Aquí te contamos cómo convertir este gesto tan sencillo en uno de tus favoritos.
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Los pequeños grandes hábitos que no pueden faltar
Empieza por la forma en que las lavas
El agua demasiado caliente y los jabones agresivos pueden resecar la piel. Opta por agua tibia, un limpiador suave y seca tus manos sin frotarlas demasiado. Después, aplica crema mientras todavía están un poco de humedad.
La crema de manos, siempre cerca
No esperes a sentir la piel acartonada para hidratarla. Ten una crema a la mano siempre y aplica constantemente. Busca fórmulas con ingredientes como glicerina, ceramidas o manteca de karité. Por la noche, puedes elegir una textura más intensas para darles un boost de hidratación y amanezcan más suaves que nunca.
Exfolia tus manos con suavidad
Si sientes la piel áspera, una exfoliación suave de vez en cuando puede ayudar a retirar las células muertas y dejarla más lisas al tacto. Elige una fórmula delicada, evita frotar con demasiada fuerza y termina con una crema hidratante. Si tus manos están irritadas, agrietadas o muy resecas, es mejor saltarte este paso.
Protege tus manos mientras haces ejercicio
Disciplinas como el tenis, el gimnasio, el básquetbol o la gimnasia pueden someter la piel de las manos a fricción constante, lo que favorece la aparición de callosidades o zonas ásperas. Dependiendo de la actividad, puedes utilizar guantes de entrenamiento o el equipo de protección adecuado para reducir el roce. Al terminar, lava tus manos con un limpiador suave e hidrátalas para mantener la piel cuidada.
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Tres productos para sumar a tu rutina
L'Occitane Crema de Manos Karité
Con manteca de karité, es una alternativa para quienes buscan una textura nutritiva que ayude a suavizar las manos secas. Ideal para tener en el buró y aplicar antes de dormir.
Neutrogena Norwegian Formula Crema de Manos
Su fórmula concentrada con glicerina está pensada para aliviar la resequedad y mantener la piel hidratada. Su presentación también resulta práctica para llevar en la bolsa y volver a aplicar durante el día.
CHANEL La Crème Main
Además de su diseño que se ha convertido en un accesorio de belleza, esta crema está formulada para hidratar y suavizar las manos, con una textura ligera que se absorbe rápidamente. Su fórmula contiene derivados de camelia y deja la piel delicadamente perfumada.