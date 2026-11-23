Conseguir ese pelo perfectamente liso, con movimiento y un brillo sedoso tiene su chiste. Y aunque la plancha suele llevarse todo el protagonismo, el resultado realmente comienza desde el lavado. Utilizar un shampoo y acondicionador que ayuden a suavizar el pelo, aplicar un producto que lo prepare para las herramientas de calor y retirar toda la humedad antes de pasar la plancha son algunos de los pasos que no deberíamos saltarnos.
También importa cómo utilizamos nuestras herramientas. Lo ideal es trabajar por secciones pequeñas para tener mejor control en cuánto al acabado, una buena elección de productos y entender las necesidades de tu pelo. Ahora… la verdadera pregunta es: ¿qué productos debo ocupar? Aquí te dejamos un par de recomendaciones que te ayudarán a llegar al mejor liso.
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El pelo liso también necesita su propia rutina
Dream Liso de L'Oréal Paris, una rutina completa sin gastar de más
Dream Liso de L'Oréal Paris es una alternativa accesible que reúne shampoo, acondicionador, mascarilla y sérum, con una fórmula que combina Keratina V + AHA para ayudar a controlar el frizz, darle brillo a la melena y protegerlo del ambiente (lluvia, humedad, calor e incluso frío).
Así como existe el método curly, el pelo liso también necesita una rutina pensada para sus necesidades. No se trata únicamente de utilizar una plancha, sino de cuidar cada etapa: desde la limpieza con shampoo y el acondicionamiento hasta la aplicación de mascarillas, sérums y productos de protección térmica. Lo mejor es que hoy existen opciones para todos los presupuestos, desde líneas accesibles hasta tratamientos profesionales, que permiten construir una rutina completa.
Color Wow Dream Coat, el secreto para controlar la humedad
A diferencia de otros productos que se utilizan al terminar el peinado, Dream Coat se incorpora desde el secado. Se aplica sobre el pelo húmedo, por secciones, procurando repartirlo de manera uniforme. Después, se trabaja con secadora y cepillo, estirando cada mechón para activar el producto con el calor. Es un paso que requiere un poco más de tiempo, pero que puede hacer la diferencia si buscas mantener el pelo liso y controlar el frizz durante varios lavados.
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Elixir Ultime de Kérastase, el toque final para un acabado brillante
Hay algo que distingue un pelo liso de uno que se ve realmente pulido: el brillo. Y para conseguirlo, Elixir Ultime L'Huile Originale de Kérastase es un producto que vale la pena tener en cuenta. Este aceite capilar está formulado para aportar suavidad, luminosidad y controlar el frizz sin dejar una sensación pesada cuando se utiliza en la cantidad adecuada.
Puede aplicarse sobre el pelo húmedo antes del styling o sobre el pelo seco para darle los últimos retoques al peinado. También ofrece protección térmica de hasta 230 °C, según la marca. Como finaltouch una o dos gotas entre las manos, distribuidas de medios a puntas, son suficientes para aportar brillo y suavizar las puntas sin quitarle movimiento a la melena.
Un último tip para que el resultado dure más
No confundas una temperatura más alta con un mejor alaciado. La temperatura debe adaptarse a la textura, grosor y estado de tu pelo; si es fino o está decolorado, necesita todavía más cuidado. La recomendación es empezar con una temperatura baja o media y subir únicamente si hace falta. También procura no repasar el mismo mechón una y otra vez: trabajar con secciones ordenadas y una plancha que se deslice bien puede ayudarte a conseguir el resultado sin exponer el pelo a calor innecesario.
Si tu pelo es principalmente lacio pero, a veces tienes esos molestos mechones que simplemente no toman forma deberías intentar probar una rutina para pelo lacio, esta puede hacer toda la diferencia.