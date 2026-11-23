El pelo liso también necesita su propia rutina

Dream Liso de L'Oréal Paris, una rutina completa sin gastar de más

Dream Liso de L'Oréal Paris es una alternativa accesible que reúne shampoo, acondicionador, mascarilla y sérum, con una fórmula que combina Keratina V + AHA para ayudar a controlar el frizz, darle brillo a la melena y protegerlo del ambiente (lluvia, humedad, calor e incluso frío).

Una línea accesible y que hace su trabajo (Elvive Dream Liso, $885, L´oreal Paris, Mercado libre )



Así como existe el método curly, el pelo liso también necesita una rutina pensada para sus necesidades. No se trata únicamente de utilizar una plancha, sino de cuidar cada etapa: desde la limpieza con shampoo y el acondicionamiento hasta la aplicación de mascarillas, sérums y productos de protección térmica. Lo mejor es que hoy existen opciones para todos los presupuestos, desde líneas accesibles hasta tratamientos profesionales, que permiten construir una rutina completa.

Aitana es fan del pelo lacio, siempre como protagonista dentro y fuera del escenario (v´ía Instagram (@aitana))





Color Wow Dream Coat, el secreto para controlar la humedad

A diferencia de otros productos que se utilizan al terminar el peinado, Dream Coat se incorpora desde el secado. Se aplica sobre el pelo húmedo, por secciones, procurando repartirlo de manera uniforme. Después, se trabaja con secadora y cepillo, estirando cada mechón para activar el producto con el calor. Es un paso que requiere un poco más de tiempo, pero que puede hacer la diferencia si buscas mantener el pelo liso y controlar el frizz durante varios lavados.