Augustinus Bader llega al Upper East Side con un spa en The Mark

El lujo también se mide en tiempo para selfcare. Y si hay un lugar que sabe cómo convertir cualquier experiencia en algo extraordinario, es Nueva York y si nos ponemos específicas, la dirección a la que te debes dirigir es a The Mark Hotel. Este noviembre, el icónico hotel del Upper East Side suma un nuevo capítulo a su historia con la apertura de The Mark Wellness and Longevity Spa by Augustinus Bader, un espacio que convierte el skincare y wellness en la mayor prioridad.
La colaboración marca dos importantes primeras veces: el primer spa en la historia de The Mark y el primer spa de hotel dedicado a Augustinus Bader en Estados Unidos. Esta unión combina el lujo y el diseño del hotel, con la ciencia e innovación del skincare, dos favoritos en sus industrias, en un mismo lugar.