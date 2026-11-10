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Belleza

Augustinus Bader llega al Upper East Side con un spa en The Mark

El icónico hotel y la marca más amada por las beauty girlies unen fuerzas para un nuevo capítulo de bienestar.
mar 10 noviembre 2026 05:44 PM
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La colaboración que no sabíamos que necesitábamos pero ahora no podemos dejar de pensar en ella. (Cortesía)

El lujo también se mide en tiempo para selfcare. Y si hay un lugar que sabe cómo convertir cualquier experiencia en algo extraordinario, es Nueva York y si nos ponemos específicas, la dirección a la que te debes dirigir es a The Mark Hotel. Este noviembre, el icónico hotel del Upper East Side suma un nuevo capítulo a su historia con la apertura de The Mark Wellness and Longevity Spa by Augustinus Bader, un espacio que convierte el skincare y wellness en la mayor prioridad.

La colaboración marca dos importantes primeras veces: el primer spa en la historia de The Mark y el primer spa de hotel dedicado a Augustinus Bader en Estados Unidos. Esta unión combina el lujo y el diseño del hotel, con la ciencia e innovación del skincare, dos favoritos en sus industrias, en un mismo lugar.

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Skincare meets science: dos campeones en lujo y bienestar

Con tres cabinas privadas de tratamiento, el nuevo spa ofrecerá los faciales icónicos de Augustinus Bader, (sí esos que Dua Lipa ama) además de una selección de experiencias de wellness pensadas para quienes buscan algo más que una pausa en su agenda. Aquí, la belleza se encuentra con la ciencia: cada tratamiento combina la experiencia de la firma con tecnologías avanzadas y protocolos personalizados.

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Las 3 cabinas privadas cuentan con la última tecnología en skincare. (Cortesía)


En el centro de toda esta experiencia de wellness, está TFC8®, la tecnología patentada por el profesor Augustinus Bader, que desarrolló después de más de 35 años de investigación sobre comunicación celular y procesos regenerativos naturales del cuerpo. Además también hay otras herramientas como nano-channeling de precisión, microcorriente, ultrasonido Biosonix, LED de espectro completo y terapia con oxígeno ionizado, creando una experiencia que conecta innovación con cuidado de la piel.

Más que una colección de tratamientos, lo que buscan construir es una experiencia completamente personalizada, bajo una filosofía de longevidad y cuidado consciente sobre las necesiades individuales que pueda tener tu piel.

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Augustinus Bader y The Mark hacen la mejor combinación en el Upper East Side. (Cortesía)

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Así puedes vivir un wellness lifestyle en el Upper East Side

The Mark está cada vez más enfocado en ampliar este lado de bienestar, y ahora, con el spa, expanden su territorio especializado. El hotel cuenta con un fitness center de Technogym que está abierto las 24 horas, además de personal trainers para guíarte en tu progreso, masajes en tu habitación y hasta un cold plunge al aire libre que morimos por probar. Y si te quedas en el Penthouse, tendrás acceso a un gym privado en uno de los espacios más exclusivos de la isla.

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Nos urge entrar a estas cabinas y salir con la mejor piel de nuestra vida. (Cortesía)

Además, el hotel también está en una restauración de las habitaciones y suites, que conservan la visión de Jacques Grange, como una mezcla de elegancia francesa, con el lado sofisticado que ha hecho de The Mark uno de las direcciones más populares en Nueva York.

Con The Mark Wellness and Longevity Spa by Augustinus Bader, la apuesta está en una nueva definición del lujo, donde la tecnología, la ciencia y el cuidado personal tienen tanto protagonismo como el diseño y la hospitalidad. Un espacio que promete convertirse en uno de los nuevos musts para quienes entienden que el lujo también está en sentirse bien.

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