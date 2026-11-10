Augustinus Bader llega al Upper East Side con un spa en The Mark

Así puedes vivir un wellness lifestyle en el Upper East Side

The Mark está cada vez más enfocado en ampliar este lado de bienestar, y ahora, con el spa, expanden su territorio especializado. El hotel cuenta con un fitness center de Technogym que está abierto las 24 horas, además de personal trainers para guíarte en tu progreso, masajes en tu habitación y hasta un cold plunge al aire libre que morimos por probar. Y si te quedas en el Penthouse, tendrás acceso a un gym privado en uno de los espacios más exclusivos de la isla.

Nos urge entrar a estas cabinas y salir con la mejor piel de nuestra vida. (Cortesía)

Además, el hotel también está en una restauración de las habitaciones y suites, que conservan la visión de Jacques Grange, como una mezcla de elegancia francesa, con el lado sofisticado que ha hecho de The Mark uno de las direcciones más populares en Nueva York.

Con The Mark Wellness and Longevity Spa by Augustinus Bader, la apuesta está en una nueva definición del lujo, donde la tecnología, la ciencia y el cuidado personal tienen tanto protagonismo como el diseño y la hospitalidad. Un espacio que promete convertirse en uno de los nuevos musts para quienes entienden que el lujo también está en sentirse bien.