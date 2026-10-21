"Crafting the future", la consigna de Authentic Beauty Concept que promueve la autenticidad

Authentic Beauty Concept celebró por primera vez el LATAM Gathering, un encuentro que reunió a más de 100 estilistas profesionales y referentes de la industria de pelo, para inspirarse, compartir conocimientos y experiencias auténticas de belleza.
Durante cuatro días, fuimos a Tulum bajo el concepto "Crafting the Future", donde tuvimos talleres, sesiones creativas, demostraciones técnicas y mucho más para entender cómo podemos construir una identidad y sello personal. Ahí, pudimos platicar con Viviana Eve Barker-Hemings, Global Head de ABC, sobre todo aquello que podemos esperar de la marca, lo que significa autenticidad para ella y los gaps en la industria.
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Nuestra conversación con Viviana
Q: Hoy, la autenticidad también se ha convertido en una tendencia. ¿Cómo puede una marca construir una identidad genuina sin que su propósito se sienta como una estrategia de marketing más?
Viviana: Para nosotras, la autenticidad no es una tendencia, sino parte de nuestro ADN y de cómo entendemos la belleza. Ser auténticas significa ser transparentes y honestas en cada etapa: desde escuchar a los estilistas y desarrollar productos junto a ellos, hasta probar su desempeño y comunicar sus resultados de forma confiable.
En un mundo lleno de filtros e inteligencia artificial, queremos mantenernos reales, con contenido humano que no altere la realidad. Y, sobre todo, creemos que el pelo saludable es la mejor expresión de nuestra autenticidad.
Q:Desde tu experiencia en compañías como Sephora, L'Oréal, Coty y Henkel, ¿cuál dirías que ha sido el cambio más importante en lo que los consumidores esperan de las marcas de belleza?
V: Después de 17 años en esta industria, puedo decirte que cuando empecé a trabajar, sin importar la empresa, se esperaba que las marcas de belleza les dijeran a las personas qué debían amar y qué ideales de belleza debían perseguir. Pero durante la última década, las cosas han cambiado drásticamente. La belleza ha dejado de ser algo que las marcas imponen para convertirse en una forma de expresión personal. Antes, los medios promovían ideales aspiracionales, hoy, las redes sociales han abierto la conversación y permiten que cada persona defina cómo quiere verse. El papel de las marcas ya no es decirnos qué belleza perseguir, sino ofrecernos herramientas para expresarnos y construir nuestra propia identidad.
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Q: Si pensamos en los próximos cinco años, ¿qué conversación consideras que la industria de la belleza profesional todavía necesita tener y que podría transformar su futuro?
V: La inclusión y la accesibilidad siguen siendo retos importantes para la industria de la belleza. En Authentic Beauty Concept, estamos trabajando en acciones concretas, como incorporar braille en los empaques y colaborar con organizaciones para hacer más accesibles los festivales y el cuidado del cabello. La inclusión no debe ser una estrategia comercial, sino un compromiso genuino, en el que pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia.
Q: Viviana, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
V: Tienes que saber que me apasiona muchísimo la belleza. Hay muchas razones por las que amo esta industria. Recuerdo que, durante mi primera entrevista de trabajo, cuando todavía era muy joven, expliqué que una de las razones más importantes por las que quería formar parte de la industria de la belleza eran las mujeres. Es una industria que considero especialmente relevante para nosotras. Y, en ese sentido, quizá no soy tan inclusiva en mi perspectiva, porque creo que es particularmente importante para las mujeres.
Aquí podemos expresarnos, construir grandes carreras y tener oportunidades. Quizá esto también se debe a razones que no siempre son las más adecuadas, pero creo que realmente podemos marcar una diferencia. La belleza es un tema relevante para todas las mujeres. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con muchas cosas, pero es una parte enorme de nuestras vidas. Por eso creo que la belleza tiene el poder de darnos poder. Y realmente quiero formar parte de esta industria.
El broche de oro
A través de estos encuentros, Authentic Beauty Concept busca fortalecer su vínculo con la comunidad profesional y entender la belleza desde una perspectiva más humana. Con la participación de expertos como Pame Voguel, Nicolás Volpe, Natalia Villanueva y Hester Wernert-Rijn, el diálogo girará en torno a la creatividad, la evolución de la peluquería y el poder del cabello como una forma de expresión individual.