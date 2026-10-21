"Crafting the future", la consigna de Authentic Beauty Concept que promueve la autenticidad

Nuestra conversación con Viviana

Q: Hoy, la autenticidad también se ha convertido en una tendencia. ¿Cómo puede una marca construir una identidad genuina sin que su propósito se sienta como una estrategia de marketing más?

Viviana: Para nosotras, la autenticidad no es una tendencia, sino parte de nuestro ADN y de cómo entendemos la belleza. Ser auténticas significa ser transparentes y honestas en cada etapa: desde escuchar a los estilistas y desarrollar productos junto a ellos, hasta probar su desempeño y comunicar sus resultados de forma confiable.

En un mundo lleno de filtros e inteligencia artificial, queremos mantenernos reales, con contenido humano que no altere la realidad. Y, sobre todo, creemos que el pelo saludable es la mejor expresión de nuestra autenticidad.

Viviana Eve Barker-Hemings, Global Head de Authentic Beauty Concept, durante el LATAM Gathering de la marca. (Cortesía)



Q: Desde tu experiencia en compañías como Sephora, L'Oréal, Coty y Henkel, ¿cuál dirías que ha sido el cambio más importante en lo que los consumidores esperan de las marcas de belleza?

V: Después de 17 años en esta industria, puedo decirte que cuando empecé a trabajar, sin importar la empresa, se esperaba que las marcas de belleza les dijeran a las personas qué debían amar y qué ideales de belleza debían perseguir. Pero durante la última década, las cosas han cambiado drásticamente. La belleza ha dejado de ser algo que las marcas imponen para convertirse en una forma de expresión personal. Antes, los medios promovían ideales aspiracionales, hoy, las redes sociales han abierto la conversación y permiten que cada persona defina cómo quiere verse. El papel de las marcas ya no es decirnos qué belleza perseguir, sino ofrecernos herramientas para expresarnos y construir nuestra propia identidad.