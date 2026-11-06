La obsesión por los labios XL tiene una nueva forma de llevarse: lip maxxing. Esta tendencia beauty consiste en aprovechar al máximo el maquillaje para crear una sonrisa definida y con dimensión, sin importar demasiado cuál sea su forma natural. La inspiración está en esos lip combos que combinan lip liner con tonos de lipstick que crean profundidad y un toque de brillo justo en el centro.
¿El secreto? No se trata simplemente de salirte del contorno con un delineador, sino de saber dónde agregar color, qué zonas iluminar y cómo combinar diferentes texturas para crear una ilusión óptica de mayor volumen. Desde el famoso overlining hasta el uso estratégico del gloss, estos son los trucos que vale la pena incorporar a tu próximo lip combo.
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Lip maxxing: cómo conseguir unos labios más voluminosos y definidos
Si hay una técnica que define al lip maxixng, es el overlining. Consiste en delinear ligeramente por fuera del contorno natural de los labios para crear la ilusión de dimensión. Aunque puede parecer sencillo, la diferencia está en saber dónde hacerlo: en lugar de exagerar toda la línea, el truco es concentrar el delineado en el arco de Cupido y en el centro del labio inferior, buscando una forma natural.
Para conseguirlo, elige un delineador uno o dos tonos más oscuro que tu labial y dibuja pequeños trazos siguiendo la forma de tus labios. Después, difumina el color hacia el interior para evitar una línea demasiado marcada.
Otra alternativa para conseguir un contorno más definido son las tintas labiales que, parecen plumones tradicionales. Su punta permite hacer trazos precisos y seguir la forma natural de los labios, e incluso crear un ligero overlining.
A diferencia de algunos delineadores cremosos, su textura ligera deja un acabado más natural y suele fijarse sobre la piel, por lo que es ideal para conseguir ese efecto de labios delineados pero sin que el maquillaje se vea demasiado marcado. Si valoras la duración de un lip combo, sin duda, tienes que probarlos.
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La elección de texturas para el lip maxxing ideal
Una vez que tienes el delineado, el siguiente paso es elegir las texturas correctas. Los labiales completamente mate pueden funcionar para definir el color, pero si buscas un efecto de mayor volumen, los acabados satinados y brillantes son grandes aliados. Estos reflejan la luz y crean una ilusión óptica que hace que los labios parezcan más llenos.
Uno de los hacks más sencillos es aplicar un labial en un tono ligeramente más claro en el centro de la boca y difuminarlo hacia los bordes. Después, agrega una pequeña cantidad de gloss en el centro del labio superior e inferior. Este contraste entre profundidad y brillo ayuda a conseguir dimensión sin necesidad de utilizar demasiados productos.
También puedes incorporar un lip gloss con efecto plumping para potenciar el resultado. Estos productos suelen aportar un acabado brillante y, dependiendo de su fórmula, una sensación de mayor volumen temporal. Para un resultado más natural, elige tonos transparentes, rosados o nude que permitan que el delineado siga siendo el protagonista.
El último detalle está en no sobrecargar el maquillaje: un contorno bien difuminado, un tono que aporte profundidad y un punto de brillo pueden ser suficientes para transformar cualquier lip combo. Porque cuando se trata de lip maxxing, la magia está en cómo utilizas el maquillaje, no en cuántos productos aplicas.