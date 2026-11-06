Lip maxxing: cómo conseguir unos labios más voluminosos y definidos

Si hay una técnica que define al lip maxixng, es el overlining. Consiste en delinear ligeramente por fuera del contorno natural de los labios para crear la ilusión de dimensión. Aunque puede parecer sencillo, la diferencia está en saber dónde hacerlo: en lugar de exagerar toda la línea, el truco es concentrar el delineado en el arco de Cupido y en el centro del labio inferior, buscando una forma natural.

Para conseguirlo, elige un delineador uno o dos tonos más oscuro que tu labial y dibuja pequeños trazos siguiendo la forma de tus labios. Después, difumina el color hacia el interior para evitar una línea demasiado marcada.



Cinnamon Roll, un lip tint de RHODE en tono café con destellos dorados y rojizos que combina brillo, hidratación y un efecto de labios visiblemente más voluminosos. (vía Instagram (@rhode))



Otra alternativa para conseguir un contorno más definido son las tintas labiales que, parecen plumones tradicionales. Su punta permite hacer trazos precisos y seguir la forma natural de los labios, e incluso crear un ligero overlining.

A diferencia de algunos delineadores cremosos, su textura ligera deja un acabado más natural y suele fijarse sobre la piel, por lo que es ideal para conseguir ese efecto de labios delineados pero sin que el maquillaje se vea demasiado marcado. Si valoras la duración de un lip combo, sin duda, tienes que probarlos.