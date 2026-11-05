¿Cómo mantener tu pelo hidratado cuando viajas?

Tu rutina a donde sea que vayas

No necesitas inventar una rutina nueva , solo adaptarla para que sea fácil de seguir cuando estás fuera de casa. Si tu pelo lo permite, no lo laves con tanta frecuencia para que conserve todos sus aceites naturales, un buen shampoo en seco puede salvarte el día. El acondicionador, en cambio, nunca lo saltes, aunque tengas prisa, porque es el paso que más hidratación aporta. Déjalo actuar un par de minutos mientras continúas con el resto de tu rutina.

Los pasos que nunca te debes de saltar en tu rutina (Super Dry Shampoo Melrose, $780, OUAI Haircare, Sephora / Gloss Absolu Bain Hydra-Glaze, acondicionador, $1,265, Kérastase, Sephora.

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Si el viaje dura más de cinco o seis días, mete una mascarilla en formato mini y úsala una vez, de preferencia en una noche tranquila. Cuando el clima lo permite, deja que tu pelo se seque al aire: ahorras tiempo, peso en la maleta (sin secadora) y le das descanso al calor. Y para desenredarlo, usa un peine anchos, siempre de las puntas hacia la raíz y con el pelo húmedo y un poco de producto.

El regreso a casa

Cuando vuelvas, consiente a tu melena. Una mascarilla profunda el primer día después del viaje ayuda a recuperar lo que perdió en el camino. Y si sientes que quedó muy cargado de sal, cloro o producto, un lavado muy bien antes de la mascarilla lo deja listo para absorber todo mejor.

Tu pelo te agradecerá muchísimo al cuidarlo en vacaciones. (via Instagram (@shaymitchell))

Cuidar tu pelo en un viaje se trata de dedicarle unos minutos al día para que tú disfrutes todo lo demás. Con unos cuantos básicos en la bolsa de mano y algunos hábitos fáciles, tu melena viaja contigo, y regresa tan bonita como salió.