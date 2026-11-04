El otoño también se huele: las fragancias que vas a querer usar toda la temporada

Thé Noir 29 de Le Labo: del té al tabaco, un regalo perfecto

El ritual otoñal en el que tomamos una taza de té en una tarde lluviosa, Le Labo lo convirtió en Thé Noir 29, una fragancia que huele a esta tradición de la temporada. Este perfume abre con bergamota, higo y hojas de laurel, y poco a poco se asienta sobre cedro, vetiver y almizcle.

Las hojas de té negro le dan un fondo seco y frondoso, con matices de heno y tabaco, que nos recuerdan a las hojas secas del otoño. Esta fragancia es unisex, ideal para regalo, pues la etiqueta se puede personalizar; además, funciona perfectamente tanto para una tarde de domingo como para una junta de trabajo.

Té negro, higo y cedro en un frasco que puedes personalizar. (Thé Noir 29 eau de parfum, $7,400, Le Labo, lelabofragrances.com.mx)

Tobacco Vanille de Tom Ford: un clásico de la temporada

Si el otoño fuera un perfume de noche, sería Tobacco Vanille de Tom Ford, una fragancia inspirada en el ambiente de los clubes privados con sillones de piel y una luz tenue característica de estos lugares. Es uno de los productos más famosos de la marca y, con el paso de los años, se ha convertido en un clásico. Abre con hoja de tabaco junto con jengibre y notas especiadas; después aparecen el haba tonka, el cacao, la vainilla y frutos secos que le dan un toque dulce.

Es un aroma que envuelve de forma cálida e intensa, así que una aplicación basta. Resulta ideal para las noches frías de noviembre o para las posadas que nos acompañan esta temporada. Sephora lo tiene en un set de edición limitada con el eau de parfum de 50 ml y un formato de viaje de 10 ml, perfecto para la bolsa o para regalar.

Tabaco, vainilla y cacao: una fragancia clásica de la marca. (Tobacco Vanille Set, $6,700, Tom Ford, Sephora)

Ya sea un floral luminoso, un ámbar que se funde con la piel, un té negro con matices de tabaco o un clásico de vainilla, cada una de estas fragancias cuenta una historia distinta del otoño y lo único que queda es escoger tu favorita y hacerla tuya.