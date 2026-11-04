El otoño también se huele: las fragancias que vas a querer usar toda la temporada

El otoño no solo se ve, también se huele. Es la temporada perfecta para dejar los cítricos y florales frescos que nos acompañaron en verano y darles espacio a las notas cálidas de las maderas, el té negro, el ámbar y la vainilla. Estos meses buscamos fragancias que se sientan como un refugio, que nos envuelvan e incluso nos evoquen nostalgia. Además, con el frío que empieza a llegar, los aromas cálidos se perciben más suaves y duran más sobre la piel.
Seleccionamos cuatro fragancias que ofrecen todo lo que pide la temporada de principio a fin, desde la luz dorada de los atardeceres hasta las noches frías y lluviosas. Tu nuevo perfume de otoño podría estar en esta lista, lo difícil será escoger uno.
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Solo de Loewe: un floral para la transición
Hay un momento del otoño en el que la luz del atardecer se vuelve más dorada y las tardes en la ciudad se pintan de naranja. Loewe inspiró Solo en ese momento en el que el calor no se ha ido del todo. Tiene una salida de manzana roja recién cortada; después aparecen el neroli y el té verde, frescos y luminosos; y al final, notas de madera blanca que dejan una estela suave y limpia sobre la piel. Es el perfume ideal para quienes no quieren un aroma pesado, además de que el frasco será un accesorio más en el tocador.
Not a Perfume Superdose de Juliette Has a Gun: una fragancia rebelde
Esta fragancia parte de una idea rebelde: busca ser un perfume que no huele a perfume. Juliette Has a Gun lo creó alrededor de una sola nota, el Cetalox, una versión sintética del ámbar gris, un olor amaderado con una larga duración. El resultado es un aroma limpio, cálido, casi imposible de describir, que se funde con la piel y cambia ligeramente en cada persona.
Es un gran aliado para el layering: una o dos capas de este sobre tu perfume favorito le darán profundidad y más fijación. Es la opción ideal para quienes prefieren algo discreto en lugar de una fragancia que entre al cuarto antes que ellas.
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Thé Noir 29 de Le Labo: del té al tabaco, un regalo perfecto
El ritual otoñal en el que tomamos una taza de té en una tarde lluviosa, Le Labo lo convirtió en Thé Noir 29, una fragancia que huele a esta tradición de la temporada. Este perfume abre con bergamota, higo y hojas de laurel, y poco a poco se asienta sobre cedro, vetiver y almizcle.
Las hojas de té negro le dan un fondo seco y frondoso, con matices de heno y tabaco, que nos recuerdan a las hojas secas del otoño. Esta fragancia es unisex, ideal para regalo, pues la etiqueta se puede personalizar; además, funciona perfectamente tanto para una tarde de domingo como para una junta de trabajo.
Tobacco Vanille de Tom Ford: un clásico de la temporada
Si el otoño fuera un perfume de noche, sería Tobacco Vanille de Tom Ford, una fragancia inspirada en el ambiente de los clubes privados con sillones de piel y una luz tenue característica de estos lugares. Es uno de los productos más famosos de la marca y, con el paso de los años, se ha convertido en un clásico. Abre con hoja de tabaco junto con jengibre y notas especiadas; después aparecen el haba tonka, el cacao, la vainilla y frutos secos que le dan un toque dulce.
Es un aroma que envuelve de forma cálida e intensa, así que una aplicación basta. Resulta ideal para las noches frías de noviembre o para las posadas que nos acompañan esta temporada. Sephora lo tiene en un set de edición limitada con el eau de parfum de 50 ml y un formato de viaje de 10 ml, perfecto para la bolsa o para regalar.
Ya sea un floral luminoso, un ámbar que se funde con la piel, un té negro con matices de tabaco o un clásico de vainilla, cada una de estas fragancias cuenta una historia distinta del otoño y lo único que queda es escoger tu favorita y hacerla tuya.