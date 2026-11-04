Un clásico que no tiene caducidad: los lipsticks más icónicos de todos los tiempos

Los labiales que se convirtieron en leyenda

Rouge Dior, el rojo que llevó la alta costura a los labios

En 1953, Christian Dior llevó su sello de alta costura al maquillaje al lanzar Rouge Dior, un labial inspirado en los rojos de sus desfiles para completar el look de las mujeres hasta en la sonrisa. Desde el día uno fue más que un labial. Su empaque en forma de obelisco y sus recargas intercambiables lo volvieron una pieza súper especial de la marca. Con el paso del tiempo, sus nuevas fórmulas y versiones lo ayudaron a renovarse sin perder su estilo, consolidándolo como todo un ícono del maquillaje de lujo.

Icónico y único, Rouge Dior (vía www.auctionet.com)

El labial creado para la coronación de una reina

En 1953, con motivo de la coronación de Isabel II, Clarins recibió una tarea muy especial: crear un tono de labial exclusivamente para la nueva monarca. La idea era conseguir un color que combinara con las prendas que llevaría durante la ceremonia, especialmente con su atuendo de coronación. Así nació Balmoral, un tono rojo con subtonos azules que se diseñó especialmente para la ocasión.

Este labial es la prueba perfecta de cómo se conectan la belleza, la moda y la realeza. La reina lo convirtió en un sello de identidad a lo largo de su mandato, demostrando que un pequeño detalle de maquillaje puede marcar la diferencia y transformarse en una auténtica declaración de estilo, incluso en medio de tanto protocolo.