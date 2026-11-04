Un clásico que no tiene caducidad: los lipsticks más icónicos de todos los tiempos

Pocos productos de belleza tienen una historia tan impresionante como el lipstick. Mucho antes de convertirse en un básico, darle color a los labios ya era una obsesión compartida por muchísimas civilizaciones, culturas y épocas. Desde los pigmentos utilizados en la antigua Mesopotamia hasta la revolucionaria barra creada por Guerlain en el siglo XIX, su evolución ha estado ligada a la manera en la que entendemos la belleza, la identidad y la expresión personal.
Unos cuantos consiguieron algo especial: permanecer en nuestras rutinas de maquillaje generación tras generación. Hoy reunimos las creaciones que hicieron historia y explican por qué este pequeño producto sigue teniendo un lugar irreemplazable en el mundo beauty.
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Ne m'oubliez pas de Guerlain: el comienzo de la barra moderna
Aunque pintar los labios era una práctica que existía desde miles de años atrás, 1870 marcó un antes y un después en su historia. Ese año, AiméGuerlain creó Ne m'oubliez pas, una de las grandes innovaciones de la maison francesa y el producto que Guerlain reconoce como la primera barra de labios. Su nombre, que en español significa “No me olvides” es un guiño que parecía anticipar el lugar que ocuparía en la historia de la belleza.
Lo verdaderamente revolucionario no era únicamente su color, sino su presentación. El labial contaba con un empaque recargable y un mecanismo inspirado en los candelabros, que permitía descubrir la barra para aplicarla. Hasta entonces, los pigmentos para labios se comercializaban en otras presentaciones, como pomadas y fórmulas envueltas en papel. Guerlain transformó ese gesto en algo mucho más práctico y portátil, regalándonos un formato que seguimos utilizando más de 150 años después.
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Los labiales que se convirtieron en leyenda
Rouge Dior, el rojo que llevó la alta costura a los labios
En 1953, ChristianDior llevó su sello de alta costura al maquillaje al lanzar RougeDior, un labial inspirado en los rojos de sus desfiles para completar el look de las mujeres hasta en la sonrisa. Desde el día uno fue más que un labial. Su empaque en forma de obelisco y sus recargas intercambiables lo volvieron una pieza súper especial de la marca. Con el paso del tiempo, sus nuevas fórmulas y versiones lo ayudaron a renovarse sin perder su estilo, consolidándolo como todo un ícono del maquillaje de lujo.
El labial creado para la coronación de una reina
En 1953, con motivo de la coronación de Isabel II, Clarins recibió una tarea muy especial: crear un tono de labial exclusivamente para la nueva monarca. La idea era conseguir un color que combinara con las prendas que llevaría durante la ceremonia, especialmente con su atuendo de coronación. Así nació Balmoral, un tono rojo con subtonos azules que se diseñó especialmente para la ocasión.
Este labial es la prueba perfecta de cómo se conectan la belleza, la moda y la realeza. La reina lo convirtió en un sello de identidad a lo largo de su mandato, demostrando que un pequeño detalle de maquillaje puede marcar la diferencia y transformarse en una auténtica declaración de estilo, incluso en medio de tanto protocolo.
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Chanel Rouge à Lèvres, el labial que inició el legado beauty de Gabrielle Chanel
En 1924, GabrielleChanel lanzó su primera colección de cosméticos, que incluía una línea de labiales. En una época en la que el maquillaje comenzaba a ganar terreno como una herramienta de expresión femenina, Chanel apostó por fórmulas cremosas, pigmentadas y fáciles de llevar, presentadas en elegantes estuches color beige con un mecanismo deslizante de metal.
La creación de este primer lipstick representó mucho más que la llegada de un nuevo producto, estamos hablando de el inicio de una de las líneas de belleza más emblemáticas de la industria. Un siglo después, la maison continúa reinterpretando aquella visión a través de colecciones como RougeAllure y RougeCoco.