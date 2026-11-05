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Uñas French horizontal: así es la nueva versión del clásico manicure francés que ya conquista a las celebridades

Líneas rectas, brillos y efectos: así se lleva la tendencia de uñas que conquistará todos los salones.
jue 05 noviembre 2026 03:03 PM
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El french horizontal es el diseño que conquistará por todas partes. (Vía Instagram (@solsetz))

Todas amamos un buen french: es un diseño clásico, atemporal y que funciona con prácticamente cualquier color. Su versión más moderna es el french horizontal, que conquista poco a poco las redes, y estamos seguras de que pronto lo veremos por todas partes. En lugar de la media luna tradicional, en esta versión se trazan líneas rectas en la punta de las uñas, y se puede hacer de muchas formas: una para cada gusto.

Este diseño mantiene la elegancia del french de siempre, pero lo transforma en algo súper novedoso que vas a querer repetir una y otra vez. Funciona igual de bien tanto en uñas cortas como largas y se adapta a todos los estilos, desde el más minimalista hasta el más llamativo. Aquí te contamos las formas de llevar esta tendencia y cómo adaptarla a tu personalidad.

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Uñas French horizontal: así es la nueva versión del clásico manicure francés

Si lo tuyo son los diseños sencillos, esta versión del french horizontal es para ti. La clave está en una línea en un solo tono, ya sea muy fina o gruesa, sobre una base nude para lograr un acabado limpio y pulido.

Un trazo fino

Una línea muy fina en un tono brillante sobre una base rosa nude es todo lo que necesitas para llevar esta tendencia si prefieres los diseños más discretos. El trazo recto en la punta resalta muy bien en las uñas cortas y redondeadas, además de que el contraste de color le da un toque muy moderno. Si quieres darle un twist, puedes pintar cada uña de un color distinto y jugar con diferentes combinaciones para darle un acabado más divertido.

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Una línea fina para un french minimalista y atemporal. (Vía Instagram (@manicure_prive_toronto))


Más presencia

Si buscas algo con más presencia, una línea gruesa es la opción ideal. Se pinta la mitad de la uña hasta la punta con un solo color que contrasta con su forma, en especial en las almendradas. El resultado es un diseño elegante y más atrevido que combina con todo y es ideal para cualquier ocasión.

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Líneas gruesas para un diseño con más presencia y contraste perfecto. (Vía Instagram (@yush.tokyo))

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French horizontal para las más atrevidas

Si te gustan las uñas que llaman la atención, también puedes jugar con el mismo french horizontal para hacer diseños más elaborados. La línea recta se convierte en un lienzo para añadir texturas, brillos o cualquier otro detalle que te guste para darle ese toque diferente.

Piedritas y destellos

Para esta versión, la división entre el french y la base nude se marca con piedras o brillos que siguen la línea horizontal y le dan un detalle original. Puedes aplicar solamente una piedrita en el centro o retar tu creatividad y hacer distintas composiciones. Para equilibrarlo, puedes usar un color sólido y dejar que el brillo haga el resto. Es una forma sencilla de elevar tu diseño sin recargarlo mucho.

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Aplica brillos o piedritas para darle un toque distinto a tu diseño. (Vía Instagram (@cocorannne))

Efectos metálicos

El acabado chrome o el ojo de gato convierten el french en un accesorio que queremos presumir. La punta se cubre con un tono oscuro y encima se aplica cualquier efecto que quieras, mientras que la base nude mantiene las uñas elegantes. La línea recta y amplia genera un contraste muy chic sin ser exagerado, ideal para las fiestas de fin de año.

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El efecto chrome o el ojo de gato son formas de elevar tu french horizontal. (Vía Instagram (@nailzbyvee))

Lo mejor del french horizontal es que no hay una sola forma de llevarlo. Ya sea en tonos suaves, oscuros o con detalles metálicos, este diseño nos demuestra que los clásicos siempre pueden reinventarse.

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