Uñas French horizontal: así es la nueva versión del clásico manicure francés que ya conquista a las celebridades

Uñas French horizontal: así es la nueva versión del clásico manicure francés

Si lo tuyo son los diseños sencillos, esta versión del french horizontal es para ti. La clave está en una línea en un solo tono, ya sea muy fina o gruesa, sobre una base nude para lograr un acabado limpio y pulido.

Un trazo fino

Una línea muy fina en un tono brillante sobre una base rosa nude es todo lo que necesitas para llevar esta tendencia si prefieres los diseños más discretos. El trazo recto en la punta resalta muy bien en las uñas cortas y redondeadas, además de que el contraste de color le da un toque muy moderno. Si quieres darle un twist, puedes pintar cada uña de un color distinto y jugar con diferentes combinaciones para darle un acabado más divertido.



Una línea fina para un french minimalista y atemporal. (Vía Instagram (@manicure_prive_toronto))





Más presencia

Si buscas algo con más presencia, una línea gruesa es la opción ideal. Se pinta la mitad de la uña hasta la punta con un solo color que contrasta con su forma, en especial en las almendradas. El resultado es un diseño elegante y más atrevido que combina con todo y es ideal para cualquier ocasión.