Uñas French horizontal: así es la nueva versión del clásico manicure francés que ya conquista a las celebridades

Todas amamos un buen french: es un diseño clásico, atemporal y que funciona con prácticamente cualquier color. Su versión más moderna es el french horizontal, que conquista poco a poco las redes, y estamos seguras de que pronto lo veremos por todas partes. En lugar de la media luna tradicional, en esta versión se trazan líneas rectas en la punta de las uñas, y se puede hacer de muchas formas: una para cada gusto.
Este diseño mantiene la elegancia del french de siempre, pero lo transforma en algo súper novedoso que vas a querer repetir una y otra vez. Funciona igual de bien tanto en uñas cortas como largas y se adapta a todos los estilos, desde el más minimalista hasta el más llamativo. Aquí te contamos las formas de llevar esta tendencia y cómo adaptarla a tu personalidad.