La rutina de noche de Kylie Jenner: estos son todos los productos que usa y cómo los aplica

Si alguna vez te has preguntado cómo es que Kylie Jenner mantiene una piel perfecta, aquí te contamos la respuesta. Unos días antes de que debutara en el Victoria’s Secret Fashion Show, publicó en Instagram su rutina de skincare de noche. Nos mostró paso a paso cómo aplica sus productos; lo curioso es que casi ninguno de sus favoritos es de su propia marca.
La rutina es muy sencilla; tiene un solo activo y la puedes replicar completa desde casa. Te compartimos todo sobre los productos favoritos de Kylie y cómo aplicarlos tal y como lo hace ella.
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Primer paso: desmaquillante
Kylie comienza por desmaquillarse con uno de los productos que dice que ha usado toda la vida: el Cold Cream Cleanser de Pond’s, una crema limpiadora que usa para disolver el maquillaje. La aplica sobre su cara y hace un masaje para limpiar bien la piel; después la retira con pañuelos. Este es el primer paso de la doble limpieza de su rutina.
Este producto es un clásico de belleza: limpia y humecta la piel al mismo tiempo; funciona también como desmaquillante de ojos, párpados y pestañas, y quita incluso el rímel waterproof. Su fórmula combina aceite mineral con cera de abeja; esto ayuda a mantener la hidratación de la piel.
El secreto de la doble limpieza
Después, hace su segunda limpieza con el Clean Clean de Sofie Pavitt, un gel que hace espuma. La marca recomienda usarlo como un segundo limpiador en la noche, justo como lo hace Kylie.
Su fórmula, con alantoína, pantenol y glicerina, limpia a fondo sin quitarle humedad a la piel y sin dejar residuo. Además, es apto para todo tipo de piel, incluso la sensible y con tendencia a granitos. Se aplica con movimientos circulares sin tocar el área de los ojos y, después de unos 30 segundos, se enjuaga con agua.
El booster coreano que conquistó a Kylie
Recientemente, Kylie comenzó a usar retinoides y menciona que su favorito ha sido el Retinal Shot de celimax. Ella lo aplica en el contorno, debajo de los ojos y en el hueso de la ceja, donde ve las líneas finas, y nos cuenta que sí ha visto resultados desde que empezó a usar este producto. Es un booster para usar solo de noche y es el único activo de su rutina.
Su fórmula está pensada para no irritar; es hipoalergénica, probada dermatológicamente, sin fragancias, sin parabenos y su textura es ligera. Se recomienda empezar poco a poco y, al cabo de dos semanas, lo puedes aplicar más seguido.
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Hidratación sin pesadez
Antes de terminar su rutina, Kylie aplica el Air Angel de Dieux, un gel crema a base de agua, muy ligero, que hidrata con péptidos y da volumen a la piel. Tiene una textura tipo jelly que se absorbe rápido, deja un acabado satinado y no se siente pesada. Está pensada para pieles grasas, mixtas, sensibles y con tendencia a granitos, además de ser vegana y sin fragancias.
Su fórmula combina más de 10 % de glicerina con aminoácidos de colágeno vegano y dos péptidos reafirmantes, que suavizan las líneas finas y rellenan la piel. Para aplicarla, masajea el producto en la cara y el cuello, ya sea con la piel húmeda o seca.
Su bálsamo de labios favorito
Para cerrar con broche de oro, Kylie aplica el Cloud Balm de su propia marca. Ella misma afirma que se derrite en los labios y lo describe como “simplemente perfecto”. Es un bálsamo con manteca de karité, esteroles de granada y cera de candelilla, y sabor a pastel de vainilla.
Este producto hidrata hasta por 24 horas y apoya la barrera de la piel por ocho horas. Funciona como bálsamo de uso diario y como una mascarilla que revive los labios resecos. Tiene una fórmula vegana, cruelty-free y sin parabenos; Kylie lo llama su “bálsamo favorito para todos los días”.
La rutina de Kylie Jenner nos demuestra que no necesitamos miles de productos; basta con una buena selección que se adapte a las necesidades de nuestra piel para lucirla espectacular.