La rutina de noche de Kylie Jenner: estos son todos los productos que usa y cómo los aplica

Primer paso: desmaquillante

Kylie comienza por desmaquillarse con uno de los productos que dice que ha usado toda la vida: el Cold Cream Cleanser de Pond’s, una crema limpiadora que usa para disolver el maquillaje. La aplica sobre su cara y hace un masaje para limpiar bien la piel; después la retira con pañuelos. Este es el primer paso de la doble limpieza de su rutina.

Este producto es un clásico de belleza: limpia y humecta la piel al mismo tiempo; funciona también como desmaquillante de ojos, párpados y pestañas, y quita incluso el rímel waterproof. Su fórmula combina aceite mineral con cera de abeja; esto ayuda a mantener la hidratación de la piel.



El clásico de belleza que Kylie usa desde siempre para desmaquillarse. (Cold Cream Cleanser, $399, Pond’s, Amazon)





El secreto de la doble limpieza

Después, hace su segunda limpieza con el Clean Clean de Sofie Pavitt, un gel que hace espuma. La marca recomienda usarlo como un segundo limpiador en la noche, justo como lo hace Kylie.

Su fórmula, con alantoína, pantenol y glicerina, limpia a fondo sin quitarle humedad a la piel y sin dejar residuo. Además, es apto para todo tipo de piel, incluso la sensible y con tendencia a granitos. Se aplica con movimientos circulares sin tocar el área de los ojos y, después de unos 30 segundos, se enjuaga con agua.

El segundo limpiador de la rutina de Kylie que limpia a fondo sin resecar la piel. (Clean Clean Gentle Gel Foaming Cleanser, $1,150, Sofie Pavitt Face, oskinmx.com)





El booster coreano que conquistó a Kylie

Recientemente, Kylie comenzó a usar retinoides y menciona que su favorito ha sido el Retinal Shot de celimax. Ella lo aplica en el contorno, debajo de los ojos y en el hueso de la ceja, donde ve las líneas finas, y nos cuenta que sí ha visto resultados desde que empezó a usar este producto. Es un booster para usar solo de noche y es el único activo de su rutina.

Su fórmula está pensada para no irritar; es hipoalergénica, probada dermatológicamente, sin fragancias, sin parabenos y su textura es ligera. Se recomienda empezar poco a poco y, al cabo de dos semanas, lo puedes aplicar más seguido.