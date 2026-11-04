El glam de una superestrella: el look perfecto para ir al concierto de Aitana

Del 5 al 7 de noviembre la capital se viste de azul con el regreso de nuestraSuperestrella: Aitana. El Auditorio Nacional teñido de azul, por tres noches consecutivas, azul en el escenario y azul en cada canción de este universo, que se volvió parte de nuestra banda sonora.
En una noche así tu makeup se vuelve parte del show . Aquí, te dejamos el look con el que tienes que vivir el Cuarto Azul World Tourdesde que cruces las puertas.
Publicidad
Antes del concierto, puedes visitar la Pop-Up Store oficial de Aitana, abierta este 4 y 5 de noviembre de 2026 en Ámsterdam 62, colonia Hipódromo, de 10:00 a.m. a 18:00 p.m.
Ahí podrás encontrar la colección completa de Aitana x Adidas (CAWT) y toda la merch oficial de la gira para completar tu look de pies a cabeza.
El brillo que sobrevive a todo el show
Casi tres horas de coros, baile y lágrimas de emoción piden un makeup que dure toda la noche. El primer paso es un primer de ojos en todo el párpado, porque es lo que hace que el color del makeup se vea intenso y se quede en su lugar.
Después, en el centro del párpado móvil con una sombra líquida con glitter, difumina con la yema del dedo, y como extra pon un poquito más en el lagrimal para darle más luz a la mirada. En este glam un destello bien colocado hará que tu mirada brille en cada canción del concierto. Y si te emocionas con “ tu canción” hasta soltar una lágrima, que será muy probable, el brillo se mantendrá intacto.
Publicidad
El azul es la estrella
Lo más evidente y más bonito que puede llevar para esta era Azul es un delineado de ese color. Elige un tono metálico, de esos que cambian con la luz, y traza una línea fina pegada a las pestañas, subiendo un poquito al final del ojo para alargar la mirada. Si quieres algo más atrevido, haz ese trazo más grueso y difuminado con el dedo o con una brocha pequeña para un efecto más suave.
Un truco fácil: dibuja primero puntitos a lo largo del párpado y júntalos después, así te va a quedar más parejo. Y para el toque final una máscara de pestañas azules va a terminar de dar personalidad a todo tu glam, y se va a ver increíble cuando cantes "Conexión Psíquica".
Como los ojos son los protagonistas, deja que los labios se vean frescos y con naturales. Un aceite labial con un poco de tinte es perfecto. Se siente ligero, hidrata y no se va después de un par de horas ni cuando cantes a pulmón. Aplícalo en el centro del labio y presiona tus labios para repartirlo. Para terminar lleva tu sombra de glitter y ese lip oil en tu bolsa por si quieres darte un último retoque antes del concierto.
Cuando se trata de Aitana cada canción se convierte en un recuerdo, miles de voces cantando al mismo tiempo y el Auditorio Nacional pintado de azul, son la combinación perfecta para vivir una noche que promete ser inolvidable. Así que prepara tu mejor look, deja que el brillo haga lo suyo y prepárate para cantar "Superestrella". El Cuarto Azul también es tuyo.