El glam de una superestrella: el look perfecto para ir al concierto de Aitana

Antes del concierto, puedes visitar la Pop-Up Store oficial de Aitana, abierta este 4 y 5 de noviembre de 2026 en Ámsterdam 62, colonia Hipódromo, de 10:00 a.m. a 18:00 p.m.

Ahí podrás encontrar la colección completa de Aitana x Adidas (CAWT) y toda la merch oficial de la gira para completar tu look de pies a cabeza.

El brillo que sobrevive a todo el show

Casi tres horas de coros, baile y lágrimas de emoción piden un makeup que dure toda la noche. El primer paso es un primer de ojos en todo el párpado, porque es lo que hace que el color del makeup se vea intenso y se quede en su lugar.

Después, en el centro del párpado móvil con una sombra líquida con glitter, difumina con la yema del dedo, y como extra pon un poquito más en el lagrimal para darle más luz a la mirada. En este glam un destello bien colocado hará que tu mirada brille en cada canción del concierto. Y si te emocionas con “ tu canción” hasta soltar una lágrima, que será muy probable, el brillo se mantendrá intacto.