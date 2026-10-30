Los sérums corporales que tu rutina de body care necesita

Si durante mucho tiempo la rutina de cuidado corporal se resumía en aplicar crema después de bañarnos, los sérums corporales llegan para darle ese twist a tu rutina de body care, que seguro, hará toda la diferencia. Con fórmulas que atienden necesidades específicas y texturas pensadas para facilitar su aplicación, este paso se suma al mundo del body care con propuestas que van desde mantener la piel hidratada hasta mejorar la apariencia de su textura y tono.
Pero, como sucede con el skincare, no se trata de acumular productos sin un propósito. El toque está en reconocer qué necesita tu piel y elegir una fórmula que responda a ello. Desde opciones para después del rasurado hasta tratamientos enfocados en las manchas, reunimos cuatro alternativas que vale la pena conocer para llevar tu rutina corporal un paso más allá.