Los sérums corporales que tu rutina de body care necesita

Un pro tip de cuidado después del rasurado

Hay productos que encuentran su lugar en la rutina por una necesidad muy específica, y este es uno de ellos. Coco Cloud Post Shave Serum de Truly está pensado para aplicarse después del rasurado y ayudar a mantener la piel hidratada, suave y con una sensación fresca.

Su fórmula incluye glicerina, vitamina E, extracto de té blanco y aceite de argán, que son ingredientes que contribuyen al cuidado de la piel. Es una alternativa para quienes quieren prestar más atención a las zonas que suelen resentir la depilación, sin convertir este paso en una parte complicada de la rutina.

Un serúm que hará esa pequeña gran diferencia en el acabado que buscas cuando te depilas (coco cloud: suero hidratante post-afeitado, $1270, Truly Beauty, Sephora)

Un aliado para cuidar las manchas

Las manchas en zonas como las axilas, las ingles o la línea del bikini pueden tener distintas causas, desde la fricción hasta cambios hormonales. Para quienes buscan una opción enfocada en este tipo de preocupación, Eucerin tiene un sérum corporal diseñado específicamente para áreas sensibles.

Su fórmula combina Thiamidol, ácido hialurónico y Licochalcone A. El primero ayuda a reducir la producción de melanina asociada a la hiperpigmentación; el ácido hialurónico contribuye a mantener la hidratación, mientras que la Licochalcone A ayuda a calmar la piel. Como se trata de zonas delicadas, conviene seguir las indicaciones del producto y evitar aplicarlo sobre piel lastimada o irritada.