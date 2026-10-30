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Belleza

Los sérums corporales que tu rutina de body care necesita

El body care también tiene sus favoritos. Estas cuatro fórmulas merecen un lugar en tu rutina por razones muy distintas.
vie 30 octubre 2026 01:40 PM
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Para que tu piel, como la de Dua, este en el siguiente nivel (vía Instagram (@dualipa) )

Si durante mucho tiempo la rutina de cuidado corporal se resumía en aplicar crema después de bañarnos, los sérums corporales llegan para darle ese twist a tu rutina de body care, que seguro, hará toda la diferencia. Con fórmulas que atienden necesidades específicas y texturas pensadas para facilitar su aplicación, este paso se suma al mundo del body care con propuestas que van desde mantener la piel hidratada hasta mejorar la apariencia de su textura y tono.

Pero, como sucede con el skincare, no se trata de acumular productos sin un propósito. El toque está en reconocer qué necesita tu piel y elegir una fórmula que responda a ello. Desde opciones para después del rasurado hasta tratamientos enfocados en las manchas, reunimos cuatro alternativas que vale la pena conocer para llevar tu rutina corporal un paso más allá.

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Un pro tip de cuidado después del rasurado

Hay productos que encuentran su lugar en la rutina por una necesidad muy específica, y este es uno de ellos. Coco Cloud Post Shave Serum de Truly está pensado para aplicarse después del rasurado y ayudar a mantener la piel hidratada, suave y con una sensación fresca.

Su fórmula incluye glicerina, vitamina E, extracto de té blanco y aceite de argán, que son ingredientes que contribuyen al cuidado de la piel. Es una alternativa para quienes quieren prestar más atención a las zonas que suelen resentir la depilación, sin convertir este paso en una parte complicada de la rutina.

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Un serúm que hará esa pequeña gran diferencia en el acabado que buscas cuando te depilas (coco cloud: suero hidratante post-afeitado, $1270, Truly Beauty, Sephora)

Un aliado para cuidar las manchas

Las manchas en zonas como las axilas, las ingles o la línea del bikini pueden tener distintas causas, desde la fricción hasta cambios hormonales. Para quienes buscan una opción enfocada en este tipo de preocupación, Eucerin tiene un sérum corporal diseñado específicamente para áreas sensibles.

Su fórmula combina Thiamidol, ácido hialurónico y Licochalcone A. El primero ayuda a reducir la producción de melanina asociada a la hiperpigmentación; el ácido hialurónico contribuye a mantener la hidratación, mientras que la Licochalcone A ayuda a calmar la piel. Como se trata de zonas delicadas, conviene seguir las indicaciones del producto y evitar aplicarlo sobre piel lastimada o irritada.

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Con una textura gentil y una fórmula especial para cuidar esas zonas más complicadas (Anti- Pigment serum corporal, $569, Eucerin, Amazon )

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El ingrediente estrella del skincare llega al body care

Si hay un ingrediente que se ha ganado un lugar imprescindible en nuestras rutinas de skincare, es el ácido hialurónico. Y sí, sus beneficios también merecen extenderse al resto del cuerpo. Dove apuesta por este activo en su sérum corporal, una alternativa para quienes buscan mantener la piel hidratada y con una apariencia más suave.

El ácido hialurónico destaca por su capacidad para atraer y retener agua, lo que ayuda a mantener la hidratación y mejorar temporalmente la apariencia de la piel. Es ese paso que vale la pena considerar cuando queremos darle al body care la misma atención que le damos al rostro.

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Un una línea que cubre más necesidades (Serúm corporal ácido hialurónico, $101, Dove, Amazon)

Un nuevo favorito para el cuidado corporal

No todos los sérums corporales tienen el mismo propósito. Renew-Plus Body Serum, de Clarins, apuesta por una fórmula que combina exfoliación y cuidado de la firmeza, pensada para mejorar la textura de la piel y darle una apariencia más uniforme.

Su fórmula combina ingredientes que ayudan a suavizar la piel y mejorar su apariencia, dejándola con una textura más uniforme y un aspecto luminoso. Su textura ligera y su aroma con notas florales hacen que aplicarlo se sienta como un pequeño ritual dentro de tu rutina corporal.+

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Un producto que le dará un boost a tu piel (Renew-Plus Body Serum, $1250, Clarins, El Palacio De Hierro )
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Crema Corporal

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