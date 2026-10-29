Los eye patches con diamantes de 111SKIN que Harry Styles, Anne Hathaway y otras celebrities aman

Durante años, los parches para los ojos fueron el producto estrella del backstage y ahí se quedaban, como el secreto mejor guardado de Hollywood. Hoy, en cambio, se presumen como cualquier otro accesorio, y hay un producto en especial que Harry Styles y Anne Hathaway lucen tanto que ahora necesitamos probarlo, de una marca que también tiene entre sus fans a Victoria Beckham y Margot Robbie.

Su debilidad son los Celestial Black Diamond Eye Mask de 111SKIN, unos eye patches negros, brillantes y con partículas de diamante que prometen resultados en 20 minutos. Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre el producto favorito de las celebrities más top y cómo adaptarlo a tu rutina.