Los eye patches con diamantes de 111SKIN que Harry Styles, Anne Hathaway y otras celebrities aman

Durante años, los parches para los ojos fueron el producto estrella del backstage y ahí se quedaban, como el secreto mejor guardado de Hollywood. Hoy, en cambio, se presumen como cualquier otro accesorio, y hay un producto en especial que Harry Styles y Anne Hathaway lucen tanto que ahora necesitamos probarlo, de una marca que también tiene entre sus fans a Victoria Beckham y Margot Robbie.
Su debilidad son los Celestial Black Diamond Eye Maskde 111SKIN, unos eye patches negros, brillantes y con partículas de diamante que prometen resultados en 20 minutos. Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre el producto favorito de las celebrities más top y cómo adaptarlo a tu rutina.
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Cuando la ciencia se encuentra con el lujo
Detrás de 111SKIN está el doctor Yannis Alexandrides, un cirujano plástico con más de dos décadas de experiencia. En 2012 decidió llevar su conocimiento a fórmulas para usar en casa y su objetivo era claro: crear productos que prepararan la piel antes de una cirugía y la ayudaran a recuperarse después. Sus fórmulas clínicas, combinadas con empaques de lujo, se convirtieron en las favoritas de maquillistas, editores de belleza y famosos.
Diamantes bajo los ojos
Los Celestial Black Diamond Eye Mask son parches de hidrogel que se adhieren al contorno de los ojos. Su fórmula combina ácido hialurónico para hidratar; un hexapéptido conocido como Argireline, con el que la marca promete un efecto similar al del bótox; extracto de rosa mosqueta, rico en vitamina C, para iluminar, y retinol y niacinamida para suavizar líneas finas y atenuar las ojeras. El toque glamouroso está en las partículas de diamante, que exfolian suavemente la piel para que todos los activos penetren mejor. Basta con 20 minutos para conseguir una mirada más fresca, firme y luminosa.
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El ritual para aprovecharlos al máximo
El secreto de cualquier rutina de skincare está en la constancia. Para que los parches actúen correctamente, primero lava tu cara y sécala bien. Aplica los Celestial Black Diamond Eye Mask directamente, sin ningún producto debajo, para que se adhieran bien. Coloca un parche debajo de cada ojo y déjalo actuar 20 minutos. Cuando los retires, no enjuagues: da ligeros toques con los dedos para que la piel absorba el resto de la fórmula.
Margot Robbie y la propia marca recomiendan guardarlos en el refrigerador para potenciar su efecto desinflamatorio. Están pensados para quienes tienen el sueño ligero, viajan seguido o se desvelan, como un recurso fácil de usar para refrescar los ojos cansados. Los Black Diamond contienen retinol en un porcentaje suficiente para renovar la piel de forma suave, pero tan gentil que se puede usar a diario; aun así, no olvides aplicar protector solar después de usarlo.
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Otros tesoros de la marca
Para quienes buscan otra opción de eye patches de la marca, seleccionamos estas dos alternativas:
Cryo De-Puffing Eye Mask
Este producto está inspirado en el efecto del frío extremo sobre la piel. Contiene ingredientes como extracto de algas, con propiedades antioxidantes y calmantes, péptidos que ayudan a reafirmar la piel y coenzima Q10. Estos activos ayudan a drenar y desinflamar, además de devolver volumen para redefinir el contorno de los ojos.
Rose Gold Illuminating Eye Mask
Estos eye patches contienen activos como proteína de levadura, oro, semilla de granada, rica en vitamina C, y rosa damascena de Bulgaria. Iluminan el contorno de ojos, aclaran las ojeras y rellenan líneas finas y arrugas. Buscan combatir la opacidad, la resequedad y la irritación, y además son aptos para todo tipo de piel. La marca sugiere usarlos en momentos o eventos importantes.
Más que un lujo, los eye patches de 111SKIN nos permiten consentirnos 20 minutos al día, una pausa que vale la pena regalarse. Si las celebrities los presumen, nosotras también podemos tener una rutina digna de Hollywood.