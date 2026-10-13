The Ordinary redefine lo que puede hacer una crema para ojos

Las cremas para ojos siguen siendo un lujo, pero ya no son una rareza. El contorno de ojos es una de las primeras zonas en mostrar signos de envejecimiento y una de las principales de la piel a nivel global. Se estima que el mercado casi se duplique hasta alcanzar los 10,500 millones de dólares para 2035.

Pero todavía hay dudas sobre si realmente funciona. Hoy en día se buscan resultados visibles, respaldados clínicamente y rápidos. En el Reino Unido, más de la mitad dejaría de usar un producto si no ve mejoras en cuestión de semanas. Para esto The Ordinary lanza Lacto-PDRN 4% B9 Eye Cream, una fórmula específica para el contorno de ojos que reafirma de inmediato y con resultados a largo plazo.