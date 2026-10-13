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Belleza

The Ordinary redefine lo que puede hacer una crema para ojos

Con Lacto-PDRN y vitamina B9 para levantar, alisar e hidratar el contorno de ojos y es completamente vegana.
mar 13 octubre 2026 05:20 PM
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Firmeza, luminosidad instantánea y reparación a largo plazo, esta crema promete ser única en su tipo. (Cortesía )

Las cremas para ojos siguen siendo un lujo, pero ya no son una rareza. El contorno de ojos es una de las primeras zonas en mostrar signos de envejecimiento y una de las principales de la piel a nivel global. Se estima que el mercado casi se duplique hasta alcanzar los 10,500 millones de dólares para 2035.

Pero todavía hay dudas sobre si realmente funciona. Hoy en día se buscan resultados visibles, respaldados clínicamente y rápidos. En el Reino Unido, más de la mitad dejaría de usar un producto si no ve mejoras en cuestión de semanas. Para esto The Ordinary lanza Lacto-PDRN 4% B9 Eye Cream, una fórmula específica para el contorno de ojos que reafirma de inmediato y con resultados a largo plazo.

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¿Por qué esta zona necesita su propia crema?

La piel alrededor de los ojos tiene solo 4 a 5 capas de células, frente a las 16 de las mejillas, y cuenta con menos soporte de grasa y colágeno que el resto de la cara. Además, el movimiento constante al parpadear y gesticular puede hacer que se formen arrugas mucho más rápido, y al tener menos glándulas sebáceas es más propensa a secarse.

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La piel alrededor de los ojos es más delgada y tiene menos soporte de grasa y colágeno por eso es tan delicada. (Cortesía )

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El PDRN, ahora en versión vegana

Seguro ya lo escuchaste en TikTok, ahí ocurre el 66.2% de la conversación. El PDRN se derivada tradicionalmente del ADN del salmón, y el interés por la “crema de PDRN” creció más de 20,000% interanual entre 2024 y 2025.

The Ordinary se fue por otro camino: Lacto-PDRN, una alternativa vegana creada con biotecnología a partir de la fermentación controlada de la Lactobacillus rhamnosus, una bacteria probiótica. Después de la fermentación, el ADN bacteriano se descompone en fragmentos cortos. Y la piel responde a estos bloques de construcción por su estructura y no por el origen. La marca la eligió por sus datos específicos para el contorno de ojos y por su menor peso molecular frente al PDRN tradicional del salmón.

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Lacto-PDRN, la alternativa vegana creada a partir de una bacteria probiótica. (Cortesía)

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Los ingredientes clave

Además del Lacto-PDRN, la fórmula lleva ácido fólico (vitamina B9), que ayuda a respaldar la renovación y la elasticidad de la piel, mejora la hidratación y perfecciona la textura. También tiene una tecnología de formación de película a base de polisacáridos que forman una “red” muy fina sobre la piel, deja firmeza inmediata y sin sensación rígida. Como si se moldeara a tus ojos.

Según las pruebas clínicas de la marca, eleva visiblemente los párpados desde el primer uso y reduce de forma visible las bolsas debajo de los ojos. A las 8 semanas, alisa la textura un 17% y minimiza las líneas de expresión un 18%. También aumenta la hidratación un 72% en 2 horas, da luminosidad y se puede usar debajo del maquillaje, incluidos corrector y base.

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Lacto-PDRN 4% + B9 Eye Cream, $240, The Ordinary, Sephora. (Cortesía)

Si buscas un resultado más completo, la marca sugiere combinarla con el GF 15% solución. Esa va en toda la cara, y la crema de ojos se encarga del contorno. Ligera, vegana y con resultados que se notan desde el primer uso. Una crema para ojos que se siente como una novedad.

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El skincare ideal para cuidar la piel sensible sin irritarla Todo lo que necesitas saber para una piel sensible. Descubre qué realmente necesita tu piel con una rutina simple y qué productos pueden ayudar.

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