Llega un momento en la vida en el que la piel comienza a ser cosa seria: la textura, la firmeza, la hidratación y hasta la elasticidad... Todo se vuelve un foco rojo cuando la incómoda preocupación de si hiciste bien las cosas con tu cutis a lo largo del tiempo se apodera de tu mente y de tu rutina.

Si ya llegaste a ese punto, o simplemente te gustaría prevenirlo, tenemos buenas noticias: aún estás a tiempo, gracias a Sculptra, el bioestimulador que le devuelve colágeno a tu piel. Pero antes de hablarte sobre él y de Altair Jarabo como su embajadora oficial, repasemos algunos conceptos.