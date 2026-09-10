Si eres fan de los acabados naturales, estas tintas de maquillaje son para ti

Si eres de las personas que apuestan por acabados naturales para el día a día, las tintas de maquillaje pueden convertirse en una gran opción para sumar a tu rutina. Sus fórmulas ligeras ayudan a unificar el tono y aportar un toque de color sin dejar una sensación pesada en la piel.
Y aunque las tintas para las caras son perfectas para conseguir este efecto, existen otras fórmulas, como las tintas para labios y mejillas, que también pueden complementar estos makeuplooks y mantener esa apariencia fresca y natural.
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Clinique: even better clinical vitamin makeup spf 50
Si lo que buscas es practicidad y acabado natural esta tinta de Clinique puede ser un gran complemento para tu dailymakeupbag. Su fórmula combina una ligera tinta y componentes de skincare como la vitamina B3 y C, niacinamida y ácido hialurónico pero, lo que más llama la atención es que esta fórmula también contiene 50 SPF que lo convierte en un 2 en uno que te dará ese acabado natural sin sacrificar la protección de la piel.
It Cosmetics: CC cream, your skin but better
Muy viral en redes sociales por su capacidad de igualar el tono del rostro con una cobertura muy ligera que no esconde rasgos faciales como las pequitas que a muchas personas les gusta conservar en sus makeuplooks del diario. Su fórmula tiene protección solar e ingredientes que ayudan a pieles con tendencia acneica.
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Ilia: super serum skin tint
Nada mejor que un serum que le de beneficios a tu piel mientras que al mismo tiempo aporta color y luminosidad. El super serum skintint de ilia tiene ingredientes orgánicos y minerales que ayudarán a tu piel a estar hidratada, luminosa y protegida. Con una consistencia líquida y una sensación ligera.
Urban Decay: hydromaniac tinted glow hydrator
Su principal objetivo es hidratar y como misión secundaría cuenta con una tinta que ayudará a darte ese acabado glowy pero uniforme que es perfecto para cumplir con las actividades diarias. Su textura es ligera y con una sensación fresca. Esta línea de Urbandecay, hydromaniac, también tiene productos como blushes y contornos que vale la pena tener en el radar.
Benefit: cheek & lip stain
Hay tintas que no son precisamente para cubrir, y la cheek& lip satin de benefit es el ejemplo perfecto, se trata de una tinta multiusos que puedes ocupar en mejillas y labios para complementar ese look con aire natural.