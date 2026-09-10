Si eres fan de los acabados naturales, estas tintas de maquillaje son para ti

Ilia: super serum skin tint

Nada mejor que un serum que le de beneficios a tu piel mientras que al mismo tiempo aporta color y luminosidad. El super serum skin tint de ilia tiene ingredientes orgánicos y minerales que ayudarán a tu piel a estar hidratada, luminosa y protegida. Con una consistencia líquida y una sensación ligera.

Serum skin tint ideal para el uso diario (super serum skin tint spf 40, $1145, Ilia, Sephora)

Urban Decay: hydromaniac tinted glow hydrator

Su principal objetivo es hidratar y como misión secundaría cuenta con una tinta que ayudará a darte ese acabado glowy pero uniforme que es perfecto para cumplir con las actividades diarias. Su textura es ligera y con una sensación fresca. Esta línea de Urban decay, hydromaniac, también tiene productos como blushes y contornos que vale la pena tener en el radar.

Tinta de maquillaje ligera de la línea de Urban Decay que busca el acabado más natural (hydromaniac tinted glow hydrator, $810, Urban Decay, Sephora)

Benefit: cheek & lip stain

Hay tintas que no son precisamente para cubrir, y la cheek & lip satin de benefit es el ejemplo perfecto, se trata de una tinta multiusos que puedes ocupar en mejillas y labios para complementar ese look con aire natural.