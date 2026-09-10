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Belleza

Si eres fan de los acabados naturales, estas tintas de maquillaje son para ti

Conseguir un makeup look natural deja de ser complicado cuando encuentras los productos adecuados, estas son algunas recomendaciones para que puedas lograr ese acabado que amas sin complicarte
jue 10 septiembre 2026 10:34 AM
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Maca García apostando por un natural makeup look (vía Instagram (@macagarciar))

Si eres de las personas que apuestan por acabados naturales para el día a día, las tintas de maquillaje pueden convertirse en una gran opción para sumar a tu rutina. Sus fórmulas ligeras ayudan a unificar el tono y aportar un toque de color sin dejar una sensación pesada en la piel.

Y aunque las tintas para las caras son perfectas para conseguir este efecto, existen otras fórmulas, como las tintas para labios y mejillas, que también pueden complementar estos makeup looks y mantener esa apariencia fresca y natural.

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Clinique: even better clinical vitamin makeup spf 50

Si lo que buscas es practicidad y acabado natural esta tinta de Clinique puede ser un gran complemento para tu daily makeup bag. Su fórmula combina una ligera tinta y componentes de skincare como la vitamina B3 y C, niacinamida y ácido hialurónico pero, lo que más llama la atención es que esta fórmula también contiene 50 SPF que lo convierte en un 2 en uno que te dará ese acabado natural sin sacrificar la protección de la piel.

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Clinique nos presenta una de sus mejores fórmulas pero ahora en una tinta que tiene protección solar y deja un acabado glowy (even better clinical vitamin makeup spf 50, $999, Clinque, Sephora)


It Cosmetics: CC cream, your skin but better

Muy viral en redes sociales por su capacidad de igualar el tono del rostro con una cobertura muy ligera que no esconde rasgos faciales como las pequitas que a muchas personas les gusta conservar en sus makeup looks del diario. Su fórmula tiene protección solar e ingredientes que ayudan a pieles con tendencia acneica.

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CC cream que ayudará a igualar el tono de tu piel dejando un acabado fresco (your skin but better, $1010, It Cosmetics, Sephora )

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Ilia: super serum skin tint

Nada mejor que un serum que le de beneficios a tu piel mientras que al mismo tiempo aporta color y luminosidad. El super serum skin tint de ilia tiene ingredientes orgánicos y minerales que ayudarán a tu piel a estar hidratada, luminosa y protegida. Con una consistencia líquida y una sensación ligera.

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Serum skin tint ideal para el uso diario (super serum skin tint spf 40, $1145, Ilia, Sephora)

Urban Decay: hydromaniac tinted glow hydrator

Su principal objetivo es hidratar y como misión secundaría cuenta con una tinta que ayudará a darte ese acabado glowy pero uniforme que es perfecto para cumplir con las actividades diarias. Su textura es ligera y con una sensación fresca. Esta línea de Urban decay, hydromaniac, también tiene productos como blushes y contornos que vale la pena tener en el radar.

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Tinta de maquillaje ligera de la línea de Urban Decay que busca el acabado más natural (hydromaniac tinted glow hydrator, $810, Urban Decay, Sephora)

Benefit: cheek & lip stain

Hay tintas que no son precisamente para cubrir, y la cheek & lip satin de benefit es el ejemplo perfecto, se trata de una tinta multiusos que puedes ocupar en mejillas y labios para complementar ese look con aire natural.

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Tinta para labios y mejillas (benetint, $530, Benefit, Sephora)
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Maquillaje Blush

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