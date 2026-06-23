Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

El ejercicio es tu mejor aliado para una piel perfecta

El ejercicio es el mejor aliado de tu piel: mejora la circulación, reduce el estrés, estimula el colágeno y potencia tu descanso. La constancia y el cuidado pre y post-entreno son la clave para ver resultados reales.
mar 23 junio 2026 01:56 PM
Añadir Quién en Google
El ejercicio es tu mejor aliado para una piel perfecta.jpg
Pilates: fuerza, control y un extra de glow para tu piel. (vía Instagram (@_fioore_))

El secreto mejor guardado de todas las rutinas de skincare es el ejercicio. Moverte no solamente tiene fines estéticos para tu figura, sino que también tiene beneficios reales para tu piel y, entre más constante seas, más se refleja en tu cara.

Dermatólogos y especialistas en el cuidado de la piel coinciden en que la actividad física constante puede marcar una diferencia visible en la textura, firmeza y luminosidad de la cara , al grado de convertirse en un complemento indispensable de cualquier rutina de belleza.

Publicidad

Beneficios del ejercicio en tu piel

Cuando te ejercitas, tu corazón bombea más sangre a tu cuerpo y, por ende, hacia la superficie de tu piel, lo que aumenta el flujo de oxígeno y nutrientes a tus células. El resultado es una piel glowy al instante. Además, el sudor funciona como un mecanismo de limpieza natural de los poros, por lo que es fundamental que retires tu maquillaje antes de entrenar y limpies tu cara después de hacerlo.

Los beneficios del ejercicio van más allá de lo estético, pues realizar actividad física también reduce los niveles de cortisol, es decir, la hormona del estrés: la encargada de los brotes de acné, la opacidad y la deshidratación. También estimula la producción de colágeno, la proteína que mantiene la piel firme y elástica. Mover tu cuerpo, además, ayuda a revertir ciertos signos de envejecimiento a nivel celular.

Mar de Regil haciendo ejercicio.jpg
Después del ejercicio, la piel luce con ese glow natural que ningún producto puede replicar. (vía Instagram (@marderegil._))

Dormir bien, el complemento perfecto

El ejercicio también mejora la calidad de tu sueño, que es cuando tu piel lleva a cabo sus procesos de regeneración más intensos. Moverte y tener un buen descanso es el mejor tratamiento antiedad que existe.

NikeSKIMS Studio Stretch.jpg
El estiramiento no solo trabaja el cuerpo, sino que también mejora la circulación y favorece esa piel luminosa que buscamos después de entrenar. (vía Instagram (@kimkardashian))

No necesitas entrenar en exceso; con tan solo 30 minutos al día, cuatro veces por semana, empezarás a notar los cambios. La clave está en ser constante y encontrar una rutina que se adapte a tus gustos y necesidades. Puedes empezar con algo tranquilo, como caminatas, yoga o pilates, y poco a poco subir la intensidad según cómo te vayas sintiendo. El yoga y el pilates, además, mezclan distintas técnicas de respiración e incluso meditación, que favorecen la oxigenación de tus células y ayudan a reducir los niveles de estrés.

Publicidad

El ritual antes y después del entreno

El cuidado de tu piel pre y post ejercicio también es clave y marca completamente la diferencia. Antes de entrenar, desmaquíllate por completo con un gel limpiador. También recuerda que después de hacer ejercicio también deberás limpiar la cara para evitar que se acumule la suciedad como el sudor.

Gel limpiador CeraVe Hydrating Cleanser.jpg
Un limpiador en gel espumoso con ceramidas y ácido hialurónico, ideal para retirar maquillaje, sudor e impurezas sin resecar la piel. (Gel limpiador CeraVe Hydrating Cleanser, $318, CeraVe, Walmart México)

Aplica un bloqueador si vas a estar al aire libre y te recomendamos uno en barra para que sea sencillo de reaplicar si es que lo necesitas.

Unseen Sunscreen Stick SPF 40.jpg
Un protector solar en barra 100% invisible, perfecto para llevar en la bolsa del gym y reaplicar sobre el maquillaje sin dejar residuos. (Unseen Sunscreen Stick SPF 40, $750, Supergoop!, Sephora México)

Al terminar, después de limpiar bien tu cara hidrata tu piel con algún sérum que esté enfocado en cerrar los poros.

glow
El sérum viral de sandía y niacinamida que da un glow instantáneo, sin brillantina ni efecto grasoso. (Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops Serum, $830, Glow Recipe, Sephora México)

También debes tener cuidado de no tocarte la cara con las manos sucias, pues eso puede propiciar la generación de bacterias. Lleva contigo un gel antibacterial para limpiarte las manos.

Touchland Power Mist.jpg
El antibacterial viral de TikTok que sustituye al gel pegajoso por un mist ligero, hidratante y con aroma a sandía. (Power Mist Hydrating Hand Sanitizer (Wild Watermelon), $436.50, Touchland, Amazon México)

Tomar agua y comer saludablemente son factores indispensables para notar cambios. La piel refleja lo que vives, lo que comes y, sobre todo, cómo tratas a tu cuerpo. Hay efectos que ningún producto puede lograr mejor que el ejercicio y, más que ser una rutina estética, es un acto de autocuidado y amor propio que se refleja en tu cara.

PORTADA (4).jpg
El maquillaje de novia de Dua Lipa es la prueba de que el soft glam nunca falla Piel luminosa, ojos con shimmer y labios en rosa: así fue el beauty del look nupcial de la cantante que ya inspira a las novias de 2026.

Publicidad

Tags

Pilates Belleza cuidado de la piel

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien (4).jpg

Publicidad