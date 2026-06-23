El ejercicio es tu mejor aliado para una piel perfecta

Beneficios del ejercicio en tu piel

Cuando te ejercitas, tu corazón bombea más sangre a tu cuerpo y, por ende, hacia la superficie de tu piel, lo que aumenta el flujo de oxígeno y nutrientes a tus células. El resultado es una piel glowy al instante. Además, el sudor funciona como un mecanismo de limpieza natural de los poros, por lo que es fundamental que retires tu maquillaje antes de entrenar y limpies tu cara después de hacerlo.

Los beneficios del ejercicio van más allá de lo estético, pues realizar actividad física también reduce los niveles de cortisol, es decir, la hormona del estrés: la encargada de los brotes de acné, la opacidad y la deshidratación. También estimula la producción de colágeno, la proteína que mantiene la piel firme y elástica. Mover tu cuerpo, además, ayuda a revertir ciertos signos de envejecimiento a nivel celular.

Después del ejercicio, la piel luce con ese glow natural que ningún producto puede replicar. (vía Instagram (@marderegil._))

Dormir bien, el complemento perfecto

El ejercicio también mejora la calidad de tu sueño, que es cuando tu piel lleva a cabo sus procesos de regeneración más intensos. Moverte y tener un buen descanso es el mejor tratamiento antiedad que existe.

El estiramiento no solo trabaja el cuerpo, sino que también mejora la circulación y favorece esa piel luminosa que buscamos después de entrenar. (vía Instagram (@kimkardashian))

No necesitas entrenar en exceso; con tan solo 30 minutos al día, cuatro veces por semana, empezarás a notar los cambios. La clave está en ser constante y encontrar una rutina que se adapte a tus gustos y necesidades. Puedes empezar con algo tranquilo, como caminatas, yoga o pilates, y poco a poco subir la intensidad según cómo te vayas sintiendo. El yoga y el pilates, además, mezclan distintas técnicas de respiración e incluso meditación, que favorecen la oxigenación de tus células y ayudan a reducir los niveles de estrés.