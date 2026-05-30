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Belleza

'Glass skin': el secreto detrás de una piel luminosa, según el Dr. Luddi

Más que una tendencia, es una nueva forma de entender el cuidado de la piel. Galderma y su equipo de expertos apuestan por la ciencia, la prevención y la naturalidad para lograr un glow real en la piel.
sáb 30 mayo 2026 02:28 PM
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Una piel luminosa y exageradamente glassy es posible gracias al Dr. Luddi. (via Instagram (@merit))

La conversación de belleza gira hacia un lugar mucho más real que busca nutrir la piel para que se vea sana, luminosa e hidratada sin tener que recurrir a métodos o cambios drásticos.

Más que transformar, se trata de acompañar a la piel para que alcance su mejor versión, de ahí el término "Glass skin", y aunque el resultado se vea effortless, detrás hay ciencia, tecnología y expertos que saben exactamente cómo lograrlo.

Laboratorios como Galderma, creadora de Cetaphil, junto con especialistas como el Dr. Luddi, están apoyando el camino por el que la belleza se inclina, y nos dan los mejores tips para ese glow que hoy todos buscan.

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El secreto detrás de una 'glass skin'

Para el Dr. Luddi, uno de los especialistas más reconocidos en dermatología estética, la piel evoluciona todos los días y entender ese proceso es clave para saber cómo cuidarla. “No se trata de cambiar, sino de mantener la calidad de la piel”, explica.

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El Dr. Luddi comparte su visión sobre la evolución de la piel y la importancia de apostar por un enfoque preventivo para lograr una piel luminosa, natural y con calidad a lo largo del tiempo. (Cortesía)

En ese camino, la combinación entre dermatología, tecnología y tratamientos bien aplicados hace toda la diferencia.

Desde rutinas dermocosméticas hasta procedimientos como la toxina botulínica, los ácidos hialurónicos o bioestimuladores como Sculptra, el objetivo no es transformar el rostro, sino trabajar desde adentro para mejorar la textura, la hidratación y ese glow que define a la "glass skin".

Pero si algo queda claro dentro de esta nueva conversación, es que menos es más. Los resultados más buscados hoy son aquellos que se ven naturales, donde la piel simplemente luce bien, sin revelar qué hay detrás.

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El bioestimulador que esta en boca de todos los expertos, Sculptra llegó a redefinir el mundo de la cosmética inyectable (vía www.careplasticsurgery.com)

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Todo lo que tienes que saber acerca de la Glow House de Galderma

El lugar en el que podrás vivir la trayectoria de Galderma y su evolución en tecnología que respalda que la combinación entre el uso de productos de estética inyectable, no necesariamente a una edad avanzada, y el uso constante de productos dermatológicos te hará llegar a la mejor versión de tu piel, con más calidad, mejor visibilidad y con apariencia natural.

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El grupo de expertos de Galderma que le harán saber al México su futuro cosmético (Cortesía )

Luddi opina que lo peor que le puede pasar a la industria de belleza es apostar por tratamientos excesivos que te alejan de todo aquello que tiene un aspecto natural y healthy cubriendo las necesidades de cada piel ya que cada una de ellas tiene un mundo distinto dentro de ella.

Por ello, es que están buscando educar y concientizar para poder transmitir cuáles son los objetivos y resultados de cada tratamiento, tomando el skin quality como punto de partida.

Pronto podrás conocer todo en la Glow House, que tendrá espacio en agosto, quédate atenta a los detalles.

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El Dr. Luddi es una verdadera eminencia en su campo, su conocimeinto lo ha llevado a tratar pacientes en varios paises, un hombre que realmente sabe lo que hace (vía Instagram (@drluddioliveira))
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Tags

cuidado de la piel

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