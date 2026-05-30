'Glass skin': el secreto detrás de una piel luminosa, según el Dr. Luddi

La conversación de belleza gira hacia un lugar mucho más real que busca nutrir la piel para que se vea sana, luminosa e hidratada sin tener que recurrir a métodos o cambios drásticos.

Más que transformar, se trata de acompañar a la piel para que alcance su mejor versión, de ahí el término "Glass skin", y aunque el resultado se vea effortless, detrás hay ciencia, tecnología y expertos que saben exactamente cómo lograrlo.

Laboratorios como Galderma, creadora de Cetaphil, junto con especialistas como el Dr. Luddi, están apoyando el camino por el que la belleza se inclina, y nos dan los mejores tips para ese glow que hoy todos buscan.