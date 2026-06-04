Sunrise Blonde: el color de cabello que conquista a las celebridades este año

¿Cómo se hace y porque dura más que otros colores?

La técnica detrás de todo esto es el balayage: listones dorados pintados a mano a lo largo de tu melena que crean dimensión cálida y ese efecto de sol en la piel, con un crecimiento mucho más natural y discreto entre citas. Nada de líneas marcadas, nada de raíces evidentes a las tres semanas. Los coloristas insisten en que la clave está también saber cuidarlo: protegerlo del calor, del sol y del amarillamiento durante el verano es lo que mantiene ese brillo tan envidiable.

Vista trasera de una melena rubia media con capas y movimiento natural.

El pelo más favorecedor

¿Y a quién le queda? A casi todas. Si partes de un castaño oscuro, los tonos caramelo profundo y miel tostada iluminan sin generar un contraste brusco. Si tu base es castaño medio, puedes jugar con mieles doradas algo más claras. Las rubias solo necesitan ajustar el tono hacia lo cálido para sumarse al club. En resumen: si tienes cabello, el sunrise blonde tiene algo para ti.

El sunrise blonde no es una tendencia más que aparece y desaparece en una temporada. Es ese tipo de color que una vez que lo pruebas, no quieres dejarlo, porque te hace ver bien sin que parezca que te esforzaste demasiado, y eso nunca pasa de moda.