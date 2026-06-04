Sunrise Blonde: el color de cabello que conquista a las celebridades este año

¿Sientes que todas las famosas amanecen con el mismo tono de pelo últimamente? No estás imaginando nada. El sunrise blonde es el color del verano, y lo está tomando absolutamente todo: alfombras rojas, festivales, TikTok y los salones de belleza más solicitados del mundo . Lo mejor de todo es que no se ve "hecho", sino que se ve como si simplemente hubieras nacido así de iluminada, y eso, es exactamente su magia.
Piénsalo como los colores de un amanecer aplicados a tu melena. La raíz se queda más oscura y profunda, y conforme baja hacia las puntas va aclarándose en tonos miel, dorado suave y caramelo. El resultado es un degradado cálido, brillante y con mucha vida que parece obra del sol y no del salón. Spoiler: sí es del salón, pero nadie tiene por qué saberlo.