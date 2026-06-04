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Belleza

Sunrise Blonde: el color de cabello que conquista a las celebridades este año

El rubio que se ve natural, que no pide cita cada mes y que las famosas no pueden dejar de usar. Sí, existe y te contamos cómo lograrlo.
jue 04 junio 2026 07:45 AM
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Beyoncé es una de las celebridades que lleva esta tendencia y amamos. (via Instagram (@beyonce))

¿Sientes que todas las famosas amanecen con el mismo tono de pelo últimamente? No estás imaginando nada. El sunrise blonde es el color del verano, y lo está tomando absolutamente todo: alfombras rojas, festivales, TikTok y los salones de belleza más solicitados del mundo . Lo mejor de todo es que no se ve "hecho", sino que se ve como si simplemente hubieras nacido así de iluminada, y eso, es exactamente su magia.

Piénsalo como los colores de un amanecer aplicados a tu melena. La raíz se queda más oscura y profunda, y conforme baja hacia las puntas va aclarándose en tonos miel, dorado suave y caramelo. El resultado es un degradado cálido, brillante y con mucha vida que parece obra del sol y no del salón. Spoiler: sí es del salón, pero nadie tiene por qué saberlo.

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Sunrise Blonde: el color de cabello que conquista a las celebridades este año

Beyoncé lleva años siendo la embajadora número uno de este look sin que nadie lo llamara así todavía: raíces profundas y largo aclarado en miel, ahora en un bob chic que lo hace ver todavía más sofisticado. Bella Hadid también volvió a sus raíces rubias con este estilo en Cannes, y Ciara suma con sus mechas perfectamente difuminadas que te hacen querer llamar a tu estilista en ese mismo momento. La lista sigue: Sarah Pidgeon, Gigi Hadid, Tate McRae. Básicamente, si es una it girl del momento, tiene este rubio.

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Bella Hadid con un pelo rubio cenizo lacio hacia atrás, aretes de esmeralda, vestido negro, tatuaje en árabe en el hombro.

Y tiene todo el sentido que sea así. Este tono funciona porque no se ve recién salido del salón se ve como tú, pero en tu mejor día. Es ese tipo de color que te hace recibir comentarios de "¿te hiciste algo? Te ves increíble" sin que nadie sepa exactamente qué fue.

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Tate McRae con pelo largo castaño con highlights dorados, liso y con ondas suaves al final.

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¿Cómo se hace y porque dura más que otros colores?

La técnica detrás de todo esto es el balayage: listones dorados pintados a mano a lo largo de tu melena que crean dimensión cálida y ese efecto de sol en la piel, con un crecimiento mucho más natural y discreto entre citas. Nada de líneas marcadas, nada de raíces evidentes a las tres semanas. Los coloristas insisten en que la clave está también saber cuidarlo: protegerlo del calor, del sol y del amarillamiento durante el verano es lo que mantiene ese brillo tan envidiable.

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Vista trasera de una melena rubia media con capas y movimiento natural.

El pelo más favorecedor

¿Y a quién le queda? A casi todas. Si partes de un castaño oscuro, los tonos caramelo profundo y miel tostada iluminan sin generar un contraste brusco. Si tu base es castaño medio, puedes jugar con mieles doradas algo más claras. Las rubias solo necesitan ajustar el tono hacia lo cálido para sumarse al club. En resumen: si tienes cabello, el sunrise blonde tiene algo para ti.

El sunrise blonde no es una tendencia más que aparece y desaparece en una temporada. Es ese tipo de color que una vez que lo pruebas, no quieres dejarlo, porque te hace ver bien sin que parezca que te esforzaste demasiado, y eso nunca pasa de moda.

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Gigi Hadid con pelo rubio miel ondulado, maquillaje glowy con mejillas rosadas.
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Beyoncé Bella Hadid Gigi Hadid Tate McRae Pelo

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