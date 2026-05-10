La guía de regalos más cool para mamá si ama la playa y el descanso

Los regalos perfectos para mamá y sus momentos de descanso

Algo que tenemos claro que para mamá el mantener su piel protegida e hidratada es esencial en su rutina de self-care y este paso se vuelve aún más importante durante los días de playa, donde el cuidado personal también forma parte de sus momentos de descanso y relajación.

Y por ello es que diferentes productos de beauty se han convertido en la opción ideal para regalarles este Día de las Madres. Con kits de skincare para viaje, protectores solares, parches para ojos, perfumes frescos y body creams, son la mejor manera de consentir a mamá en sus momentos favoritos de relajación.

Y si estás en busca de ese regalo perfecto y sabes que mamá ama pasar tiempo junto al mar y convertir esos días de descanso en pequeños rituales de self-care para ella, estos beauty gifts serán perfectos para acompañarla en sus proximas vacaciones.

El aliado perfecto para proteger la piel de mamá bajo el sol

Mantener la piel protegida e hidratada es fundamental para mamá y toma prioridad durante esos días en la playa, y este kit de Clarins será su aliado perfecto para acompañarla en sus próximas vacaciones para que pueda lucir una piel bronceada y protegida mientras disfruta del sol con total tranquilidad.

El kit perfecto para mamá y sus días de playa que combinan protección e hidratación en un solo regalo. (Clarins.$1,350, Value Pack Loyalty Sun Care. www.sephora.com.mx)

El kit de skincare más esencial para mamá

El skincare se ha convertido en un paso esencial en toda rutina de beauty y por ello este tipo de kits son el regalo perfecto que acompañará a mamá en cualquier momento de descanso, gracias a la comodidad de sus presentaciones mini que le permitirán mantener su piel limpia, hidratada y fresca durante esos días de descanso.

Este beauty kit de Sephora será el aliado perfecto para mantener la rutina de skincare de mamá en sus próximas vacaciones. (Sephora Collection,$410,Getaway Set. www.sephora.com.mx)

El beauty essential para la mirada de mamá

Los parches de ojos se han convertido en uno de los esenciales favoritos para las rutinas de self-care y son perfectos para acompañar los días de descanso de mamá, ofreciendo en pocos minutos hidratación y frescura, y también son ideales para desinflamar la mirada. Y estos parches de DetoxifEYE son ideales si lo que buscas es darle a mamá un regalo que sea capaz de darle a su rutina un momento mucho de relajación lleno de glow.