Los mejores regalos beauty para mamá si no quieres gastar más de $1,000

Fragancias Soli Notes

Estas fragancias cumplen con el famoso 3B: bueno, bonito y barato. Estas fragancias están inspiradas en, como su nombre lo dice, un solo aroma natural, ya sea de frutas, flores o plantas, con una variedad de más de 25 aromas como orquídea, jengibre, algodón, lavanda y naranja, seguro que alguno te recuerda a tu persona especial. Estos perfumes de origen francés están desarrollados en los mismos laboratorios que las marcas de alta gama y eso nos asegura su buena calidad. Su precio es bastante accesible y tienen 2 presentaciones: 15 ml y 50 ml.

Perfume Solinotes Oranger Eau de Parfum 50 mL Cítrico Francia $499 (vía www.mercadolibre.com)

Kit de jabones

Imagina que puedas regalarle una experiencia en cada ducha que tome. El kit de jabones de Natura es perfecto para regalar. Con distintas texturas y un empaque que hace que la experiencia comience con el unboxing. Sus fórmulas biodegradables, con 97% de origen natural, limpian sin resecar mientras perfuman delicadamente la piel. Además de ser libres de grasa animal, siliconas, parabenos y aceites minerales, incluyen cuatro variedades: castaña, andiroba, açaí y maracuyá. Un regalo perfecto para este 10 de mayo.

Jabones en barra puro vegetal cremosos y exfoliantes $340 (vía www.natura.com)

Cosmetiquera o neceser

Con tantos productos a veces es necesaria una buena cosmetiquera, aquella que sea práctica y que le quepa todo. Una buena idea sería conseguir una cosmetiquera y llenarla de productos de skincare low cost como mascarillas y parches para ojos. Un regalito que lejos de ser un detalle simple es un obsequio muy bien pensado.