Los mejores regalos beauty para mamá si no quieres gastar más de $1,000

Mamá merece absolutamente todo, pero encontrar el regalo perfecto sin gastar de más puede parecer misión imposible. Por eso reunimos una selección de ideas beauty budget friendly que se sienten especiales, útiles y súper consentidoras.
Porque no se trata del precio, sino del detalle, aquí encontrarás opciones por menos de mil pesos para sorprenderla este 10 de mayo sin terminar en números rojos.
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Set hypnose drama Lancôme
Los kits que las marcas ya te venden armados son un perfecto salvavidas, un producto que bien armado ayuda a cumplir con el objetivo. En este caso Lancôme sacó un set de mascara de pestañas que tiene todo lo necesario: Un Bi -facil desmaquillante bifásico, Mascara Hypnose drama y Mini khol lápiz delineador de ojos. ¡Un set que seguro tu mamá amará!
Lip Combo
MAC tiene sets de lip combos que no podemos pasar desapercibidos, un complemento perfecto para cualquier beauty look. Un combo versátil y práctico que es una característica que las mamás aman. Mac es reconocido por sus labiales, glosses y lip liners así que ¿qué mejor opción?
Set de brochas de maquillaje
Un set de brochas de maquillaje siempre es justo y necesario, tu mamá seguro te lo va a agradecer. Este set en especial trae 4 brochas para ojos y cejas, 3 brochas para el rostro y además trae una esponja para base. Parece un regalo sencillo pero la verdad es que está bastante completo.
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Fragancias Soli Notes
Estas fragancias cumplen con el famoso 3B: bueno, bonito y barato. Estas fragancias están inspiradas en, como su nombre lo dice, un solo aroma natural, ya sea de frutas, flores o plantas, con una variedad de más de 25 aromas como orquídea, jengibre, algodón, lavanda y naranja, seguro que alguno te recuerda a tu persona especial. Estos perfumes de origen francés están desarrollados en los mismos laboratorios que las marcas de alta gama y eso nos asegura su buena calidad. Su precio es bastante accesible y tienen 2 presentaciones: 15 ml y 50 ml.
Kit de jabones
Imagina que puedas regalarle una experiencia en cada ducha que tome. El kit de jabones de Natura es perfecto para regalar. Con distintas texturas y un empaque que hace que la experiencia comience con el unboxing. Sus fórmulas biodegradables, con 97% de origen natural, limpian sin resecar mientras perfuman delicadamente la piel. Además de ser libres de grasa animal, siliconas, parabenos y aceites minerales, incluyen cuatro variedades: castaña, andiroba, açaí y maracuyá. Un regalo perfecto para este 10 de mayo.
Cosmetiquera o neceser
Con tantos productos a veces es necesaria una buena cosmetiquera, aquella que sea práctica y que le quepa todo. Una buena idea sería conseguir una cosmetiquera y llenarla de productos de skincare low cost como mascarillas y parches para ojos. Un regalito que lejos de ser un detalle simple es un obsequio muy bien pensado.