Los 10 mejores beauty looks en la historia de la Met Gala
Como cada año, la Met Gala nos ha regalado unos beauty looks que no se olvidan y que han quedado grabados en su historia para demostrarnos que el glamour también puede ser eterno y que hoy en día nos siguen inspirando.
Cada primer lunes de mayo, la Met Gala se convierte en el evento principal para la moda y la creatividad, donde nuestras celebridades favoritas no solo se destacan por sus looks con diseños y siluetas icónicas, sino también por sus beauty looks que terminan por definir cada una de sus apariciones. Y en cada una de las ediciones de la Met Gala han existido beauty looks que han quedado grabados en nuestra memoria para demostrarnos que el glamour puede reinventarse para contar una historia en una de las noches más importantes de la moda.
Y si algo nos ha enseñado la Met Gala, es que no existe una sola forma para conquistar su alfombra y por ello recordamos algunos de los beauty looks más icónicos por los que han apostado nuestras celebridades para mostrarnos que el beauty también es parte esencial de la inspiración que existe detrás de estos looks super característicos por piezas de lujo, alta costura o piezas de archivo exclusivas.
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Los 10 mejores beauty looks en la historia de la Met Gala
Y con la Met Gala tan cerca, hacemos un viaje por su historia para recordar algunos de los beauty looks que nos han conquistado y han dejado huella.
Christy Turlington
Durante la Met Gala de 1992, Christy Turlington apostó por un beauty look muy minimalista y sofisticado que se caracterizó por un makeup que hizo lucir a su piel con un acabado luminoso en tonos neutros, que acompañó con un recogido de rizos en un moño que terminó por convertir a su beauty en un referente para la elegancia atemporal de esa década.
Linda Evangelista
Linda Evangelista conquistó la Met Gala de 1996 con un beauty look donde un corte bob con mini fleco y un makeup luminoso se convirtieron en los protagonistas para demostrarnos cómo un beauty con actitud también podía ser un referente de la sofisticación en la década de los noventa.
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Blake Lively
Blake Lively nos conquistó en la Met Gala del 2018 con un beauty look que se equilibró a la perfección con el maximalismo sofisticado de su vestido y un makeup donde su piel se caracterizó por tener un acabado glam en tonos rosados y un peinado recogido con un tocado que fue parte protagonista de su beauty para crear un look super icónico que al día de hoy seguimos amando.
Lady Gaga
Para la edición del 2019, Lady Gaga conquistó la Met Gala con un beauty look que llevó al dramatismo del makeup a otro nivel, apostando por unas pestañas XL con unos detalles en dorado super llamativos que hicieron el match perfecto con un corte bob con fleco recto que acompañó con pequeños moños que sin duda crearon uno de los beauty looks más inolvidables que hemos visto.
Kaia Gerber
Otro de los beauty looks que hemos amado en la historia de la Met Gala es el de Kaia Gerber para la edición del 2022, con un beauty que tuvo un estilo más romántico, donde un peinado con volumen y rizos definidos y un makeup con un acabado luminoso en tonos neutros fueron los protagonistas de su look, que nos confirmarían que la naturalidad también puede ser protagonista.
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Kendall Jenner
Un beauty look que sin duda hemos amado por su autenticidad es el de Kendall Jenner para la Met Gala del 2019. Con un beauty que estuvo lleno de dramatismo y sofisticación, Kendall decidió apostar por un recogido con un efecto wet y ondas marcadas en la frente que acompañó con un makeup mate soft en tonos cálidos que dio por resultado uno de los looks más llamativos y que hemos amado en la historia de la Met.
Kim Kardashian
Con un beauty look super glowy fue que Kim Kardashian llevó a su icónico wet look al siguiente nivel en la edición del 2019; con un peinado de efecto húmedo y un makeup en tonos neutros, fue que logró un estilo sensual y super cuidado que hizo de su beauty uno de los más icónicos y memorables.
Ariana Grande
Ariana Grande nos regaló uno de los momentos más cute de la Met Gala del 2024 con un beauty look donde la combinación de una estética muy femenina y etérea nos conquistó con una coleta delicada y un makeup en tonos suaves que le ayudaron a darle ese brillo rosa suave a su piel que complementó con un detalle de fantasía en sus ojos que hacía referencia a unas alas de pétalos etéreos que fueron el toque ideal para crear un look donde la fantasía fue el verdadero protagonista.
Lisa
Lisa se ha convertido en una de nuestras celebridades favoritas cuando se trata de crear looks super icónicos, y su beauty look para la Met Gala del 2024 no pudo ser la excepción. Apostando por un recogido con volumen y ligeramente despeinado, que acompañó con un make up de acabado natural y uniforme, que acompañó con unos labios glossy, se convirtieron en los protagonistas de su look para mostrarnos que un beauty con toques relajados también puede verse sofisticado.
Zendaya
Zendaya conquistó la Met Gala del 2024 con un beauty look que conectó perfectamente con el estilo característico de John Galliano para Maison Margiela. Apostando por un beauty muy dramático, llevando un makeup con un efecto de piel porcelana, cejas ultra delgadas, ojos ahumados en tonos intensos y unos labios en un tono vino que terminó por acompañar con un peinado recogido para consolidarse como uno de sus momentos beauty más icónicos y memorables.
Con este recorrido por la historia de la Met Gala, podemos confirmar que con cada edición nos ha demostrado que el beauty se ha convertido en una extensión clave para cada uno de los looks de nuestras celebridades favoritas, transformarlos con detalles que han dejado huella y que conectan con la historia que hay detrás de estos diseños tan icónicos y que sin duda siguen conquistándonos.