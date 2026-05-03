Los 10 mejores beauty looks en la historia de la Met Gala

Kendall Jenner

Un beauty look que sin duda hemos amado por su autenticidad es el de Kendall Jenner para la Met Gala del 2019. Con un beauty que estuvo lleno de dramatismo y sofisticación, Kendall decidió apostar por un recogido con un efecto wet y ondas marcadas en la frente que acompañó con un makeup mate soft en tonos cálidos que dio por resultado uno de los looks más llamativos y que hemos amado en la historia de la Met.

Para la edición del 2019 de la Met Gala, Kendall nos mostró el balance perfecto entre el drama y la sofisticación con este look lleno de estilo y color. (Vía Getty Images)

Kim Kardashian

Con un beauty look super glowy fue que Kim Kardashian llevó a su icónico wet look al siguiente nivel en la edición del 2019; con un peinado de efecto húmedo y un makeup en tonos neutros, fue que logró un estilo sensual y super cuidado que hizo de su beauty uno de los más icónicos y memorables.

Con este beauty, Kim convirtió su wet look en uno de los más icónicos y que hemos amado en la historia de la Met Gala. (Vía Getty Images)

Ariana Grande

Ariana Grande nos regaló uno de los momentos más cute de la Met Gala del 2024 con un beauty look donde la combinación de una estética muy femenina y etérea nos conquistó con una coleta delicada y un makeup en tonos suaves que le ayudaron a darle ese brillo rosa suave a su piel que complementó con un detalle de fantasía en sus ojos que hacía referencia a unas alas de pétalos etéreos que fueron el toque ideal para crear un look donde la fantasía fue el verdadero protagonista.

Ariana Grande nos regaló uno de los beauty looks más bellos, donde la delicadeza y el glow se convirtieron en los protagonistas para darle ese toque de fantasía. (Vía Getty Images)

Lisa

Lisa se ha convertido en una de nuestras celebridades favoritas cuando se trata de crear looks super icónicos, y su beauty look para la Met Gala del 2024 no pudo ser la excepción. Apostando por un recogido con volumen y ligeramente despeinado, que acompañó con un make up de acabado natural y uniforme, que acompañó con unos labios glossy, se convirtieron en los protagonistas de su look para mostrarnos que un beauty con toques relajados también puede verse sofisticado.

Lisa nos demostró que un beauty look con volumen y labios glossy también puede llevarse con total actitud y estilo. (Vía Getty Images)

Zendaya

Zendaya conquistó la Met Gala del 2024 con un beauty look que conectó perfectamente con el estilo característico de John Galliano para Maison Margiela. Apostando por un beauty muy dramático, llevando un makeup con un efecto de piel porcelana, cejas ultra delgadas, ojos ahumados en tonos intensos y unos labios en un tono vino que terminó por acompañar con un peinado recogido para consolidarse como uno de sus momentos beauty más icónicos y memorables.

Zendaya nos regaló un beauty look lleno de drama y actitud que, sin duda, conectó con el estilo característico de Maison Margiela. (Vía Getty Images)

Con este recorrido por la historia de la Met Gala, podemos confirmar que con cada edición nos ha demostrado que el beauty se ha convertido en una extensión clave para cada uno de los looks de nuestras celebridades favoritas, transformarlos con detalles que han dejado huella y que conectan con la historia que hay detrás de estos diseños tan icónicos y que sin duda siguen conquistándonos.