Un Día de San Valentín brillante: Joyería para regalar este 14 de febrero

Uno de 50

La marca perfecta para aquellos que quieren alejarse de lo convencional. Sus diseños son más contemporáneos y audaces, con brazaletes, collares y anillos que se perciben como piezas. Lanzaron su coleccióncelebrando la idea de dejarse guiar por el corazón y la intuición, llevando el simbolismo del amor y la conexión a cada pieza con diseños artesanales, así las joyas incorporan corazones imperfectos hechos a mano, volúmenes suaves y detalles que evocan la fuerza del latido y la autenticidad de los sentimientos.

Brazaletes y collares con espíritu artesanal que apuestan por formas orgánicas y acabados metálicos con carácter una propuesta que se aleja de lo clásico, se convierte en la joya que destaca del look. (Vía Instagram @unode50)

Swarovski

Para aquellos que adoran el brillo y los detalles radiantes, Swarovski es la elección ideal. Sus pulseras, aretes y collares con cristales embellecen cualquier atuendo y se perciben desde el primer instante como un obsequio especial. Lanzo su colección Charming Love, que celebra el amor con piezas inspiradas en símbolos románticos como corazones, llaves y candados, diseñada para expresarse de forma personalizable y brillante con cristales icónicos de la marca.

Los impactantes símbolos del amor brillan con fuerza, con corazones latiendo con gran estilo. Personalízalo con los nuevos Charms de Swarovski. (Vía Instagram @swarovski)

Pájaro Piedra

La joya más adecuada para este 14 de febrero, independientemente del precio o la tendencia, es aquella que se pueda utilizar repetidamente, como una pulsera significativa, unos pendientes básicos o un collar discreto. La joyería continúa siendo uno de los presentes más íntimos y emotivos cuando se escoge con intención. Es una alternativa perfecta para aquellos que desean obsequiar algo con carácter, diseño local y un toque estético más individual.