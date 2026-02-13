Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

Un Día de San Valentín brillante: Joyería para regalar este 14 de febrero

Desde el brillo sutil hasta las declaraciones románticas, estas son las joyas que se transforman en el regalo ideal para expresar más de un "te quiero" este 14 de febrero.
vie 13 febrero 2026 08:16 PM
Portada Joyería para 14 febrero
Te mostramos la mejor joyería como regalo perfecto para este 14 de febrero. (Vía Instagram @theofficialpandora)

Regalar joyería en San Valentín siempre se trata de un gesto que combina emoción, intención y un toque de lujo personal.

Este 14 de febrero, las tendencias apuestan por piezas que transmiten cercanía, son fáciles de usar y tienen significado.

Desde charms, collares delicados y brazaletes con carácter, la clave está en escoger algo pensado para esa persona y no solamente que se vea bonito a primera vista. Te dejamos aquí algunas de nuestras favoritas.

Publicidad

Pandora

Pandora continúa siendo uno de los regalos más buscados debido a su gama de pulseras, collares y charms personalizables. En este mes, las piezas con corazones, símbolos del infinito y matices metálicos tenues son las más demandadas. La colección especial para este San Valentín llamada Unlock Love, une las líneas Pandora Moments y Pandora Timeless, centradas en los vínculos personales y los símbolos del corazón que conectan con ese momento romántico tan especial.

Pandora-Colección Unlock Love-San Valentín
Este es para quienes dan, los que arriesgan su amor. Y hacen que cada regalo signifique más de lo que las palabras pueden expresar. (Vía Instagram @theofficialpandora)

Tous


Es el sinónimo de joyería para regalar y en San Valentín lo confirma con colecciones que mezclan ternura y elegancia con sus collares, pulseras y aretes con detalles icónicos como el oso o corazones. Por su parte, nos muestra su colección llamada Flechazo, inspirada directamente en el concepto de enamoramiento y el símbolo de la flecha de Cupido, combinando corazones, detalles metálicos y motivos románticos característicos de la marca, pensadas para un regalo con significado en San Valentín.

tous-San
Parte de su nueva colección FLECHAZO para este San Valentín, creando joyas hechas a mano con piedras preciosas naturales que te encantarán al instante. (Vía Instagram @tousjewelry)

Publicidad

Uno de 50


La marca perfecta para aquellos que quieren alejarse de lo convencional. Sus diseños son más contemporáneos y audaces, con brazaletes, collares y anillos que se perciben como piezas statement. Lanzaron su colección Pálpito, celebrando la idea de dejarse guiar por el corazón y la intuición, llevando el simbolismo del amor y la conexión a cada pieza con diseños artesanales, así las joyas incorporan corazones imperfectos hechos a mano, volúmenes suaves y detalles que evocan la fuerza del latido y la autenticidad de los sentimientos.

Uno de 50-San Valentín
Brazaletes y collares con espíritu artesanal que apuestan por formas orgánicas y acabados metálicos con carácter una propuesta que se aleja de lo clásico, se convierte en la joya que destaca del look. (Vía Instagram @unode50)

Swarovski

Para aquellos que adoran el brillo y los detalles radiantes, Swarovski es la elección ideal. Sus pulseras, aretes y collares con cristales embellecen cualquier atuendo y se perciben desde el primer instante como un obsequio especial. Lanzo su colección Charming Love, que celebra el amor con piezas inspiradas en símbolos románticos como corazones, llaves y candados, diseñada para expresarse de forma personalizable y brillante con cristales icónicos de la marca.

Swarovski-San Valentin
Los impactantes símbolos del amor brillan con fuerza, con corazones latiendo con gran estilo. Personalízalo con los nuevos Charms de Swarovski. (Vía Instagram @swarovski)

Pájaro Piedra

La joya más adecuada para este 14 de febrero, independientemente del precio o la tendencia, es aquella que se pueda utilizar repetidamente, como una pulsera significativa, unos pendientes básicos o un collar discreto. La joyería continúa siendo uno de los presentes más íntimos y emotivos cuando se escoge con intención. Es una alternativa perfecta para aquellos que desean obsequiar algo con carácter, diseño local y un toque estético más individual.

Pajaro piedra
Más artístico y artesanal, la joyería de Pájaro Piedra apuesta por formas delicadas y detalles con carácter, convirtiendo cada pieza en una opción distinta, personal y con identidad propia para regalar este 14 de febrero. (Vía Instagram @pajaropiedramx)

Publicidad

Tiffany & Co.

Cuando se habla de Tiffany & Co., se está hablando de joyería clásica, simbólica e icónica. La firma se basa nuevamente en sus diseños más conocidos para este 14 de febrero, en los que el corazón, los eslabones y las piezas minimalistas de oro y plata se transforman en obsequios que dicen más que mil palabras. Tiffany se enfoca en fortalecer su universo romántico con piezas emblemáticas eternas, diseñadas para festejar el amor desde un espacio duradero y elegante, perfecto para aquellos que desean un regalo que supere modas.

Tiffany & co
Un un legado inmemoreable,Tiffany siempre se ha conciliado como una firma fiel al amor y al brillo,regalar Tiffany es regalar historia con sentimientos a flor de piel. (Vía Insatgram @tiffanyandco)

Cartier

Como sus colecciones ya poseen un gran peso simbólico, Cartier no tiene necesidad de modificar su lenguaje para el Día de San Valentín. Líneas como Love, Trinity o Juste un Clou continúan siendo las más destacadas en esta temporada, con diseños que reflejan compromiso, unión y estilo sin ostentación. Para este 14 de febrero, la maison se basa en estos clásicos como obsequios que son perfectos tanto por su diseño como por su significado como su sofisticado.

Cartier-Love
Entre líneas icónicas y formas reconocibles, vuelve a demostrar por qué sus joyas se convierten en declaraciones de estilo y de intención, una propuesta que transforma el regalo en un gesto cargado de significado para este San Valentín. (Vía Instagram @cartier)
H&M.jpg
La moda de H&M: Studio SS26 promete conquistar el 'street style' H&M Studio SS26 apuesta por siluetas modernas y detalles sutiles que están conquistando todo el 'street style'.

Tags

Joyería joyería Pandora alta joyería

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

QuienFebrero

Publicidad